Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#Главное13.09.2019 09:00

Запуск для индийской компании Pixxel

Компания Pixxel подписала с Главкосмос Пусковые Услуги контракт на запуск их первого демонстрационного космического аппарата во 2-3 квартале 2020 года в рамках пусковой миссии ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Байконур.

Контракт состоялся благодаря платформе бронирования запусков, разработанной компанией Precious Payload.

«Мы выбрали компанию Главкосмос Пусковые Услуги, потому что она предлагает заказчикам все услуги в формате единого пакета, в том числе прозрачные и стандартные решения по страхованию вместе с пусковыми услугами. Кроме того, компания помогает решать менее очевидные, но не менее важные вопросы, которыми традиционно занимаются брокеры: это предоставление систем отделения, логистическая поддержка, вплоть до визовой поддержки. В то же время, доверив управление запуском команде Precious Payload, мы решили сосредоточиться на нашем продукте и клиентах», — сказал Авайс Ахмед, генеральный директор Pixxel.

«Мы рады, что компания Pixxel выбрала самую надежную в мире ракету-носитель „Союз-2“ для вывода спутника на солнечно-синхронную орбиту. Рынок запусков малых космических аппаратов динамично развивается — появляются новые решения, которые помогают заказчикам найти поставщика пусковых услуг, услуги по интеграции, страхованию и т.д., и мы в Главкосмос Пусковые Услуги уделяем этим решениям особое внимание. Подход Precious Payload к управлению космическими проектами с использованием современного программного обеспечения на ИТ-платформах помогает клиентам больше узнать о преимуществах сотрудничества с тем или иным поставщиком пусковых услуг. Это полезный инструмент для оперативной связи и общения с нашими потенциальными заказчиками и отраслью в целом», — сказал Александр Серкин, генеральный директор Главкосмос Пусковые Услуги.

«Мы рады, что компания Pixxel нашла Главкосмос Пусковые Услуги через нашу онлайн-платформу. Это будет хорошей проверкой для нашей новой модели услуги полного управления космическими миссиями. На растущем рынке малых космических аппаратов поставщики пусковых услуг стремятся создать продукт, предоставляющий заказчикам аппаратов комплексные решения. Главкосмос Пусковые Услуги разработала инновационный ценовой онлайн калькулятор, который отвечает спросу на рынке. Компания также решает одну из ключевых задач в космической отрасли, а именно — комплексное управление запуском», — сказал Андрей Максимов, генеральный директор и соучредитель Precious Payload.

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Pixxel — молодая индийская космическая компания, базирующаяся в Бангалоре, Индия. Она разрабатывает спутниковую группировку дистанционного зондирования Земли, обеспечивающую круглосуточное глобальное покрытие. Данный стартап является единственным участником программы Techstars Starburst Space Accelerator из азиатского региона. В рамках данной программы среди прочих известных космических компаний Pixxel работает вместе с такими тяжеловесами как JPL NASA, военно-воздушными силами США, Lockheed Martin, SAIC и IAI.

Главкосмос Пусковые Услуги является оператором коммерческих запусков. Компания была создана по решению Госкорпорации «Роскосмос» и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов.

Компания Precious Payload разрабатывает цифровую платформу для управления космическими миссиями. Через онлайн сервис компания оказывает помощь в приобретении пусковых услуг, поддержки со стороны наземного сегмента, страхования, а также в нормативно-правовых аспектах, связанных с доступом в космос.

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