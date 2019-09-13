Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки13.09.2019 10:30

Заседание Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам

В период с 7 по 11 октября 2019 года Госкорпорация «Роскосмос» проведет в г. Санкт-Петербурге 42-е заседание Правления и Исполнительного Секретариата Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам. В заседании примут участие более 40 иностранных участников из 17 космических агентств, являющихся участниками Хартии. На заседании будут обсуждаться дальнейшие перспективы развития Хартии и различные направления ее деятельности.

После заседания Роскосмос с октября 2019 года по апрель 2020 года примет на себя обязательства председательствующей организации в Хартии и будет обеспечивать процесс оперативного предоставления данных дистанционного зондирования Земли пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций странам, а также поддерживать и координировать процесс взаимодействия участников Хартии в рамках ее повседневной деятельности.

Это уже второе заседание Хартии, проведенное Госкорпорацией «Роскосмос» в России. Первое было проведено в г. Москва в октябре 2016 года, при этом работа Роскосмоса в последующий полугодовой период председательства в Хартии получила высокие оценки от ее участников.

Госкорпорация «Роскосмос» официально присоединилась к Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам в 2013 году и с тех пор принимает активное участие в ее деятельности. Участие в Хартии позволяет передавать МЧС России дополнительные данные космической съемки более чем с 40 космических аппаратов (в дополнение к российским космическим аппаратам) при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В 2019 году в интересах МЧС России Хартия была активирована 25 раз, что позволило повысить не только оперативность и качество передаваемой МЧС России информации, но и повысить эффективность космического мониторинга чрезвычайных ситуаций в целом.

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