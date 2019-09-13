Из Германии в Россию экстрадирован мужчина, обвиняемый в разбое

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 13 сентября 2019 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялась экстрадиция из Федеративной Республики Германия Георгия Кобахидзе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, Кобахидзе летом 2009 года создал и возглавил организованную группу, в которую помимо него вошли еще 7 человек. После этого злоумышленник прибыл в один из банков Санкт-Петербурга, где предъявив сотрудникам кредитного учреждения поддельный паспорт заключил договор на аренду индивидуального банковского сейфа. Для того, что бы изучить расположение помещений банка, расстановку охраны и камер видеонаблюдения он прошел в сейфовое хранилище, где воспользовался снятым сейфом.

Спустя три дня Кобахидзе совместно с остальными членами группы пришли в банк, где под предлогом посетить сейф мужчина совместно сотрудником банка прошел в хранилище. Затем Кобахизде напал на сопровождавшего его работника и потребовал его передать колючи от сейфового хранилища. При этом потерпевший оказал сопротивление и нажал кнопку сигнализации, однако злоумышленник увидел это и ударил сотрудника банка и пристегнул его к решетке. Это помогло мужчине завладеть ключами от хранилища и вызвать через рацию сообщников. После этого 20 сейфовых ячеек были вскрыты ломом, откуда похищено 23 млн. рублей клиентов банка.

Поскольку Кобахидзе скрылся от следствия, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он объявлен в международный розыск.

В связи с сообщением НЦБ Интерпола Германии о задержании Кобахидзе на территории данного государства Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлен запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Германии удалось добиться решения о выдаче Кобахидзе.

Федеральная служба исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации приняли и доставили мужчину на территорию России.

Уголовное дело в отношении него находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI