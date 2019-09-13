И. Рукавишникова: Мы предлагаем обязать органы власти давать ответ на запросы государственных юридических бюро

Source: Russia – Council of the Federation

Внесенный законопроект направлен на повышение качества бесплатной юридической помощи, подчеркнула сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области внесла в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Документ подготовлен в целях повышения качества бесплатной юридической помощи, ее доступности для социально незащищенных категорий граждан, подчеркнула сенатор.

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По словам Ирины Рукавишниковой, законодательством предусмотрены две основные модели организации региональных систем бесплатной юридической помощи. В первом случае в качестве основных участников, оказывающих правовую помощь гражданам, выступают адвокаты, во втором – государственные юридические бюро, создаваемые субъектами РФ в форме казенных учреждений. По информации Министерства юстиции РФ, государственные юридические бюро созданы в 25 субъектах Российской Федерации. При этом регионы, где работают такие организации, демонстрируют существенный рост показателей по количеству случаев оказания бесплатной юридической помощи.

Вместе с тем, как рассказала сенатор, на практике государственные юридические бюро сталкиваются с проблемой получения информации, необходимой для качественного оказания юридических услуг гражданам, от органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций.

Парламентарий указала, что в настоящее время у этих органов и организаций отсутствует обязанность предоставления письменных ответов на запросы государственных юридических бюро. В связи с этим зачастую необходимая информация вообще не предоставляется, либо предоставляется несвоевременно или не в полном объеме. Фактически это приводит к невозможности надлежащим образом обеспечить конституционное право граждан на получение бесплатной юридической помощи.

Требования к форме, порядку оформления и направления запроса определяются федеральным органом исполнительной власти

Ирина Рукавишникова предложила обязать органы государственной власти, местного самоуправления, общественные объединения и иные организации в тридцатидневный срок (с возможностью его продления) направлять письменный ответ на запрос государственного юридического бюро.

При этом предлагается установить, что требования к форме, порядку оформления и направления запроса определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения. За неправомерный отказ в предоставлении сведений по запросу государственного юридического бюро будет предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

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