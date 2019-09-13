Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с Исполнительным директором Восточного комитета германской экономики М. Хармсом.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

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Совместные торгово-экономические интересы России и Германии складывались на протяжении десятилетий, и это очень важный фактор для европейской и глобальной политики, считает Константин Косачев. «Продвинутое экономическое сотрудничество является самой мощной гарантией против резких разворотов как в политике, так и в отношениях между странами», — уверен парламентарий.

В России придают большое значение деятельности Восточного комитета германской экономики

Сенатор отметил, что в России придают большое значение деятельности Восточного комитета германской экономики. «Комитет нацелен на то, чтобы продвигать интересы германского бизнеса, в том числе и на российском направлении, а развитие взаимовыгодных проектов в двух направлениях – это общие интересы. И чем эффективнее будет эта работа, тем более прочными и устойчивыми будут наши двусторонние отношения», — заявил Константин Косачев.

Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Константина Косачева с Исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом

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Константин Косачев

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Михаэль Хармс подчеркнул, что Комитет проводит эффективный диалог по важным стратегическим направлениям в сфере торгово-экономического сотрудничества. «Мы заинтересованы, чтобы российский бизнес приходил в Европу», — сказал он.

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