Л. Гумерова: Совет Федерации открыт для диалога с педагогическим и родительским сообществом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на втором Общенациональном родительском форуме.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан выступила на втором Общенациональном родительском форуме, который прошел в Московском педагогическом государственном университете.

Лилия Гумерова приняла участие во втором Общенациональном родительском форуме

1 из 6

Лилия Гумерова

2 из 6

Лилия Гумерова приняла участие во втором Общенациональном родительском форуме

3 из 6

Лилия Гумерова выступила на втором Общенациональном родительском форуме

4 из 6

Второй Общенациональный родительский форум

5 из 6

Лилия Гумерова приняла участие во втором Общенациональном родительском форуме

6 из 6

Сенатор приветствовала участников от имени Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

«Тема детства, семьи, воспитания подрастающего поколения и ответственного родительства была и остается приоритетной для верхней палаты российского парламента. Главной целью форума стала консолидация усилий государственных и общественных институтов – традиционно в работе форума принимают участие и педагоги, и родители, и общественность. Здесь уделяется особое внимание вопросам укрепления диалога семьи и школы, повышения компетентности родителей в области образования детей», — сказала Лилия Гумерова.

Главный запрос родительского сообщества – запрос на знания и просветительский контент для родителей

Сенатор отметила, что главный запрос родительского сообщества – запрос на знания и просветительский контент для родителей. «Сегодня стоят важные задачи по обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождению в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности. Главным документом по достижению заданных целей является национальный проект «Образование», реализацию которого Совет Федерации держит на постоянном контроле. Нам предстоит внедрить в школах новые методики и технологии, эффективную систему выявления и поддержки юных талантов, создать условия для раннего развития детей».

В этом году 16,5 млн учеников отправились в школу. Более 1,9 млн из них – первоклассники, этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 116 тысяч человек. До конца текущего года по программе нацпроекта «Образование» будет построено сто новых школ, а за всё время его реализации будет организовано 240 тысяч новых школьных мест.

Парламентарий рассказала о новшествах в законодательстве, направленных на защиту прав детства. «Мы создаем инфраструктуру безопасности детей в школе, в обществе и семье. Необходимо продолжать работать над мерами профилактики детских суицидов, нужно возрождать институт школьных психологов, заниматься просвещением родительского сообщества. Кроме того, с коллегами из Государственной Думы работаем над законопроектом, которым предлагается закрепить право преимущественного приема детей на обучение в начальные классы общеобразовательной школы, в которой уже обучаются их братья и сестры. Это будет комфортнее как для ребенка, так и для семьи».

Мы создаем инфраструктуру безопасности детей в школе, в обществе и семье

Лилия Гумерова отметила, что сенаторы часто выезжает в регионы, проводят встречи в школах. «Мы открыты для диалога, готовы выслушать не только каждого педагога, но и каждого родителя — ваши вопросы, проблемы, замечания и предложения, и изучить их. Актуальные предложения вполне могут обрести статус закона и быть внедрены в образовательный процесс».

В форуме приняли участие член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова, ПоповаЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области заместители Министра просвещения РФ Татьяна Синюгина и Виктор Басюк, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков, представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, научных и образовательных организаций, а также родительского сообщества.

MIL OSI