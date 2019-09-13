Начата процедура реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ, АБ «Девон-Кредит» (ПАО) и ПАО «Липецккомбанк» (13.09.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Начата процедура реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ, АБ «Девон-Кредит» (ПАО) и ПАО «Липецккомбанк»

Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) ПАО Банк ЗЕНИТ (регистрационный номер, присвоенный Банком России, 3255) в форме присоединения к нему Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) АБ «Девон-Кредит» (ПАО) (регистрационный номер, присвоенный Банком России, 1972) и Публичного акционерного общества банка социального развития и строительства «Липецккомбанк» ПАО «Липецккомбанк» (регистрационный номер, присвоенный Банком России, 1242).

13 сентября 2019 года

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