Павел Сорокин: “Мы должны превратить нефтегазовую отрасль в технологический драйвер”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе Московского Финансового Форума.

Выступая в рамках панельной дискуссии “Влияние налоговой политики в нефтяной отрасли на социально-экономическое развитие России”, Павел Сорокин отметил важную роль нефтегазового комплекса в развитии экономики страны. При этом у отрасли остается большой нереализованный потенциал для развития.

“Каждый год сжигается порядка 10-20 млн тонн этана, при том, что эти объемы можно было бы с пользой направить на пиролиз. Та же ситуация по сжиженным углеводородным газам – при ежегодном производитстве в 16 млн тонн всего 3 млн идет на нефтехимию”, – сказал Павел Сорокин.

Он подчеркнул, что в данный момент Минэнерго России совместно с Минфином России прорабатывают возможные налоговые варианты стимулирования этих процессов.

“Мы считаем, что в нынешних экономических условиях вполне возможно обеспечить должную привлекательность для переработки сжиженных углеводородов. Сейчас мы работаем над этим и скоро выйдем с совместными предложениями с Минфином в части общей программы стимулирования нефтехимии. Рассчитываем, что первый реализованный проект мы представим уже к 2024 году”, – отметил он.

По словам замглавы Минэнерго России, нефтегазовой отрасли нужно быть готовой к изменениям.

“Мы не исключаем того факта, что стагнация спроса на нефть может начаться уже через 20-25 лет. В этой связи наша главная задача – максимально углубить монетизацию запасов. Мы должны превратить нефтегазовую отрасль в технологический драйвер, способный сохранять свои позиции как крупного заказчика для промышленности”, – подчеркнул Павел Сорокин.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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