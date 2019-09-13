Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации приняла участие в церемонии открытия IV Фестиваля Русского географического общества.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в церемонии открытия IV Фестиваля Русского географического общества (РГО), а также в награждении победителей фотоконкурса «Самая красивая страна». Мероприятие состоялось в московском парке «Зарядье».

Валентина Матвиенко и Сергей Шойгу осмотрели объекты, представленные на выставке «Жилища народов России»

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Валентина Матвиенко выступила на церемонии открытия IV Фестиваля Русского географического общества

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Валентина Матвиенко приняла участие в награждении победителей фотоконкурса «Самая красивая страна»

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Церемония открытия IV Фестиваля Русского географического общества

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Валентина Матвиенко и Сергей Шойгу посетили тематические павильоны

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Валентина Матвиенко и Сергей Шойгу посетили тематические павильоны

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В своем выступлении глава СФ приветствовала участников Фестиваля. «Вот уже в четвертый раз Фестиваль Русского географического общества собирает тех людей, кто не мыслит свою жизнь без открытий и новых впечатлений, кто любит Россию, изучает ее историю, культуру, традиции», — отметила Валентина Матвиенко.

Фестиваль Русского географического общества собирает тех людей, кто не мыслит свою жизнь без открытий и новых впечатлений, кто любит Россию

Председатель СФ подчеркнула, что рада принять участие в награждении победителей фотоконкурса «Самая красивая страна», проходящего в рамках Фестиваля. По ее словам, очень приятно видеть юных фотографов, которые по‑особенному, молодым живым взглядом видят свою страну и ее природу.

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Валентина Матвиенко заметила, что многие фотографии сделаны в заповедниках, труднодоступных местах, куда могут попасть только самые опытные путешественники.

Глава СФ напомнила, что десять лет назад Президент Российской Федерации выступил с инициативой возрождения Русского географического общества, которое было создано в 1845 г. «Это действительно самое известное географическое общество в мире. Оно знаменито своими первооткрывателями, путешественниками. И за эти десять лет случилось чудо», — сказала Председатель СФ.

Как подчеркнула Валентина Матвиенко, общественная организация не только была спасена, но и получила новую жизнь. «Сегодня Русское географическое общество выполняет уникальную просветительскую миссию».

Спикер СФ поблагодарила президента Русского географического общества, Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, всех членов Попечительского совета организации за энтузиазм и проводимую масштабную работу.

Валентина Матвиенко выразила пожелание, чтобы в дальнейшем Фестиваль РГО и фотовыставка были организованы также в других городах по всей России и за рубежом.

Выступая в ходе мероприятия, Министр обороны Российской Федерации, президент РГО Сергей Шойгу подчеркнул, что Фестиваль дает возможность москвичам и гостям столицы ознакомиться с различными регионами страны, их богатой природой, культурой и традициями.

Валентина Матвиенко и Сергей Шойгу осмотрели территорию парка, объекты, представленные на выставке «Жилища народов России», посетили тематические павильоны.

В церемонии открытия Фестиваля также принял участие заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Управляющего совета Русского географического общества Юрий Воробьев. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

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