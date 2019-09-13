Сегодня в «Эфире» о борьбе с коррупцией, участии прокуроров в гражданском процессе, ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
В рубрике «Ни дать ни взять» осветим тематическую сессию в рамках V Восточного экономического форума, на которой обсуждались механизмы противодействия коррупции в деловом сегменте.
Об участии прокуроров в гражданском процессе узнаем в рубрике «Логика закона».
В рубрике «Криминальный тренд» расскажем о привлечении к установленной законом ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Программа «Эфир» на пятницу 13 сентября 2019 года:
Криминальный тренд. Трезвость – норма жизни: вопросы привлечения к установленной законом ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Ни дать ни взять. Нулевая толерантность. (V Восточный экономический форум. Антикоррупционное правовое просвещение).
Криминальный тренд. Округ под надзором: Дальневосточный федеральный округ.
Субъект права. Вместе против коррупции. Прокуратуры Архангельской области, Магаданской области, Новгородской области, Ставропольского края, Республики Крым.
0+. Кибер родители.
В процессе. Нюрнберг. Свидетели.
Логика закона. Прокуроры в гражданском процессе.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru