Сегодня в «Эфире» о борьбе с коррупцией, участии прокуроров в гражданском процессе, ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «Ни дать ни взять» осветим тематическую сессию в рамках V Восточного экономического форума, на которой обсуждались механизмы противодействия коррупции в деловом сегменте.

Об участии прокуроров в гражданском процессе узнаем в рубрике «Логика закона».

В рубрике «Криминальный тренд» расскажем о привлечении к установленной законом ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Программа «Эфир» на пятницу 13 сентября 2019 года:

Криминальный тренд. Трезвость – норма жизни: вопросы привлечения к установленной законом ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ни дать ни взять. Нулевая толерантность. (V Восточный экономический форум. Антикоррупционное правовое просвещение).

Криминальный тренд. Округ под надзором: Дальневосточный федеральный округ.

Субъект права. Вместе против коррупции. Прокуратуры Архангельской области, Магаданской области, Новгородской области, Ставропольского края, Республики Крым.

0+. Кибер родители.

В процессе. Нюрнберг. Свидетели.

Логика закона. Прокуроры в гражданском процессе.

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