Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#Главное13.09.2019 10:00

Спутник GRUS запустят на ракете-носителе «Союз-2»

После подписания соглашения с российским поставщиком пусковых услуг — компанией Главкосмос Пусковые Услуги, корпорация Axelspace объявила, что общее количество спутников GRUS, запущенных после апреля 2020 года, составит 4 аппарата GRUS и ещё один дополнительный — GRUS-1E. Ранее корпорация сообщала о планируемом запуске трёх спутников: GRUS-1B,GRUS-1C и спутник префектуры Фукуи.

После запуска число спутников в группировке AxelGlobe увеличится до пяти, что значительно расширит возможности платформы при получении изображений Земли для обеспечения почти ежедневного мониторинга определенной территории в районе средних и высоких широт, включая Японию. Это ускорит разработку различных прикладных приложений, предоставляя фактические данные системе POC, для которой требуются данные с высоким временным разрешением, чтобы довести разработку сервиса AxelGlobe до завершения.

Информация о запуске

Ниже представлена актуальная информация о запуске космических аппаратов GRUS-1B, 1C, 1Eи спутнике префектуры Фукуи:

Ракета-носитель

Союз-2

Космодром

Байконур

Орбита

Солнечно-синхронная, высота — 600 км

Оператор запуска

Главкосмос Пусковые Услуги

Период запуска

Со 2 квартала 2020 г.

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Об Axelspace Corporation

Адрес головного офиса: ClipNihonbashiBuilding2-3F, 3-3-3 Nihonbashi-Honcho,Chuo-ku, Токио, Япония

Президент и генеральный директор: Юйя Накамура

Дата основания: 8 августа 2008 г.

Уставный капитал: 4 537 млн. йен (в том числе капитальный резерв)

Основная деятельность: Сервисы на базе микроспутниковых технологий, разработка и производство микроспутников и компонентов для них, организация запусков и оказание поддержки при эксплуатации КА, услуги в сфере спутниковых данных.

О ракете-носителе «Союз-2»

«Союз-2» — самая надежная ракета-носитель. В рамках одной миссии разгонный блок «Фрегат» способен сформировать до 3-х орбит и обеспечить точное выведение космического аппарата любого типа, что делает его уникальным в сфере предоставления услуг заказчикам, которым требуются разные по высоте орбиты в одном пуске.

О компании Главкосмос Пусковые Услуги

Главкосмос Пусковые Услуги — коммерческий оператор, уполномоченный заключать и реализовывать контракты на оказание пусковых услуг с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов. Компания была основана 25 апреля 2017 года как совместное предприятие АО «Главкосмос», дочерней компании Госкорпорации «Роскосмос» и ООО «Международная Космическая Компания «Космотрас».

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