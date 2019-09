Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

„Dziś światu potrzeba solidarności” – L. Wałęsa na festiwalu Golden Days

11 września 2019

O budowaniu lepszego świata, wyciąganiu wniosków z przeszłości oraz potrzebie dostosowania demokracji, globalizacji i organizacji międzynarodowych do współczesnych wyzwań mówił były prezydent RP Lech Wałęsa w trakcie festiwalu Golden Days w Kopenhadze.

Tematem tegorocznej edycji festiwalu Golden Days jest bilans 30-lecia transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W dniu 6 września Prezydent Lech Wałęsa wygłosił przemówienie otwierające festiwal, a także wziął udział w dyskusji zorganizowanej następnego dnia przez duńskie Towarzystwo Polityki Zagranicznej. Były Prezydent RP wskazał na zadania, jakie los powierzył jego pokoleniu: usunięcie barier hamujących rozwój i zbudowanie lepszego świata. Podkreślił, że o ile w tym pierwszym zadaniu, zrealizowanym pomyślnie, Polsce z pomocą przyszła Europa i świat, o tyle w przypadku drugiego, nadal niezrealizowanego, musimy wspólnie ustalić, co jest obecnie naszym wspólnym mianownikiem i celem. Zdaniem prezydenta L. Wałęsy „Solidarność” była możliwa właśnie dlatego, że Polacy wiedzieli, co jest ich wspólnym celem – usunięcie systemu komunistycznego.

Prezydent L. Wałęsa zwrócił uwagę na niedostosowanie obecnych instytucji wielostronnych do współczesnych wyzwań. „Niemal wszystko, co zostało zorganizowane do końca XX w., nie przystaje do dzisiejszych czasów” – stwierdził. Unia Europejska była organizowana w innych warunkach, dlatego – zdaniem L. Wałęsy – wymaga reformy, zbudowania jej w oparciu o jasno określone prawa i obowiązki państw członkowskich. NATO jest sojuszem potrzebnym, ale również powinien zostać przeorganizowany. W ocenie L. Wałęsy, korekty wymaga także Rada Bezpieczeństwa ONZ wraz z instytucją weta, zarezerwowaną dla jej stałych członków. Były Prezydent RP podkreślił, że współczesne wyzwania, takie jak brak poszanowania dla demokracji i praworządności oraz malejące poparcie dla UE, wymagają kolektywnego wypracowania rozwiązań.



Festiwal Golden Days odbywa się w dniach 6-22 września 2019 r. Pełen program: https://goldendays.dk/program/

