16 сентября Президент посетит Турцию

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Эрдоган Реджеп ТайипПрезидент Турецкой Республики и Президентом Ирана Хасаном Рухани Рухани ХасанПрезидент Ирана будут рассмотрены дальнейшие совместные усилия по достижению долгосрочного урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

Предполагается обсудить, в частности, меры по окончательной ликвидации террористической угрозы в Идлибе и на северо-востоке Сирии, вопросы продвижения политического процесса, прежде всего в контексте формирования и запуска Конституционного комитета, а также гуманитарную проблематику, включая содействие возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, запланированы двусторонние встречи главы Российского государства с лидерами Турции и Ирана.

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