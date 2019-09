Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Polonijna pielgrzymka do kościoła Św. Michała w Pindstrup

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

12 września 2019

Polonijna pielgrzymka do kościoła Św. Michała w Pindstrup

Po raz pierwszy w ramach dorocznej pielgrzymki do sanktuarium Świętego Michała w Ringsø k. Pindstrup Polacy z Płn. Jutlandii spotkali się w odnowionej wiosną 2019 r. świątyni.

Kościół Św. Michała został wybudowany przez Polaków, którzy w latach 20-tych XX wieku przybyli w okolice Pindstrup i znaleźli zatrudnienie w miejscowej wytwórni torfu. Właściciel majątku ziemskiego, w którym pracowali Polacy, pan La Cour, ufundował materiały budowlane, a sami pracownicy zebrali ze składek ponad 7000 DKK na budowę kaplicy. W 1930 r. świątynia została konsekrowana. Od tego czasu, Pindstrup było miejscem polonijnych peregrynacji. Dla wielu Polaków żyjących wówczas w Danii, pielgrzymki miały nie tylko znaczenie religijne, ale też społeczne – spotkaniom towarzyszyły zabawy dla młodzieży czy biesiady. Tradycja polonijnych pielgrzymek do kościoła św. Michała nie przetrwała II wojny światowej. Przywrócił ją prawie 20 lat temu o. Herbert Krawczyk, wieloletni proboszcz katolickiej parafii w Aarhus.



Dzięki zaangażowaniu o. Herberta, przedstawicieli Polonii oraz miejscowych władz gminnych w 2018 r. udało się pozyskać fundusze niezbędne do przeprowadzenia remontu generalnego świątyni. W kwietniu 2019 r. kościół Św. Michała ostatecznie odzyskał swój pierwotny wygląd i aktualnie stanowi wyjątkowy przykład polskiej architektury sakralnej i kulturowego dziedzictwa na obczyźnie.



Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w sobotę, 7 września 2019 r., gromadząc Polonię zamieszkałą w Północnej Jutlandii i była okazją nie tylko do uczestnictwa we mszy świętej, ale także do spotkań w polskim gronie, warsztatów dla dzieci, czy udziału w konkursie związanym z historią kościoła Św. Michała.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych