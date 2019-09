Premier: Historia bombardowania Frampola powinna być w pamięci całego świata

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy bombardowania Frampola » Wrzesień 1939 r. rozpoczął długie lata walki o istnienie – mówił szef rządu podczas uroczystości. Polska przezwyciężyła straszne dziedzictwo II wojny światowej dopiero po pięćdziesięciu latach, kiedy rozpoczęliśmy budowę naszej współczesnej wolności i nie można zamykać oczu na tamte cierpienia – kontynuował. Piloci zrzucili tutaj kilkaset bomb, doprowadzając do zniszczenia 90 proc. miasta, a kiedy skończyły się bomby strzelali z broni pokładowej do ludności cywilnej ćwicząc swoją celność – mówił premier. Frampol został zniszczony przez bombowce 8 Korpusu Lotniczego Luftwaffe Wolframa von Richthofena. W mieście nie było żadnego wojskowego celu, dlatego nalot jest przywoływany często jako przykład nieuzasadnionego terroru niemieckiego lotnictwa.

Source: President of Poland in Polish