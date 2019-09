Premier: Wyremontowane drogi to nowe możliwości rozwoju

Dużo szybciej i bezpieczniej można przemieścić się z miejsca na miejsce – mówił premier. Jak dodał, te programy poprawiają komfort życia mieszkańców gmin i powiatów, ułatwiając im dostanie się m.in. do lekarza, pracy czy innego powiatu. Zaznaczył, że ludzie potrzebują nowych dróg, odtwarzanych połączeń PKS-owych i rozumieją jak bardzo zwiększają one możliwości. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że środki na Fundusz Dróg Samorządowych oraz fundusz autobusowy zostały pozyskane ze skutecznej walki z przestępcami podatkowymi. Kompleksowa przebudowa ciągu dróg gminnych miejscowości Tomaszowice – Kolonia, Tomaszowice, Sieprawice została ukończona. W ramach zadania przebudowano także skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką Lublin – Nałęczów – Bochotnica w miejscowości Tomaszowice – Kolonia. Zainstalowano nowe oświetlenie drogowe Tomaszowice – Kolonia i Tomaszowice. Cała wartość projektu to ponad 2 mln zł, przeszło 930 tys. zł wyniosło rządowe dofinansowanie.

Source: President of Poland in Polish