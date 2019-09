Valsts prezidents uzsver paveikto valsts aizsardzības jomā

13. septembrī Valsts prezidents Egils Levits atklāja Rīgas Drošības Forumu 2019, savā uzrunā akcentējot aizsardzības, kiberdrošības un stabilas informatīvās telpas nozīmi demokrātiskas un neatkarīgas valsts pastāvēšanā. Valsts prezidents pauda pateicību par iespēju piedalīties Rīgas Drošības Foruma 2019 atklāšanā un pateicās Latvijas Ārpolitikas institūtam par nozīmīgo darbu, ko tas kopš dibināšanas 1992. gadā paveicis, veidojot kvalitatīvu analīzi un ieteikumus, kā arī apkopojot informāciju par starptautiskajiem procesiem, reģionālās drošības jautājumiem, ārpolitikas stratēģiju un citām Latvijas sabiedrībai aktuālām jomām. Egils Levits uzsvēra Latvijas pievienošanos NATO kā vienu no nozīmīgākajiem lēmumiem, ko tā veikusi, lai nosargātu valsts neatkarību un iedzīvotāji varētu justies droši savās mājās. Latvija un citas valstis Eiropā ir piedzīvojušas rūgtu pieredzi, zaudējot savu neatkarību 1940. gadā, tāpēc NATO klātbūtne reģionā ir apliecinājums tam, ka Latvija un tās stratēģiskie partneri nepieļaus traģiskās vēstures atkārtošanos. Valsts prezidents pauda pateicību, ka Latvija kopš 2018. gada novirza 2 % no IKP valsts aizsardzībai, kas ir būtisks signāls visām NATO dalībvalstīm par Latviju kā uzticamu partneri. Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents arī akcentēja hibrīdapdraudējumu, kas mūsdienās kļuvis līdzvērtīgs militārajiem draudiem un var atstāt lielas sekas uz sabiedrības vērtību sistēmu, ticību tiesiskumam, demokrātijai un valstiskumam. E. Levits atzinīgi novērtēja Latvijā bāzētā NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra darbu cīņā ar informācijas telpas stiprināšanu un Helsinkos esošā Eiropas Izcilības centra veikumu hibrīddraudu apkarošanā. Mūsdienu laikmetā, kad informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, sociālie mediji un mākslīgais intelekts attīstās straujāk nekā jebkad, uz tiem jāskatās kā uz nopietniem izaicinājumiem sabiedrības drošībai. Noslēgumā Valsts prezidents Egils Levits norādīja: “Esmu optimists. Biju Baltijas ceļā, redzēju, kā krita Berlīnes mūris, un sajutu totalitārisma trauslumu spēcīgas valstsgribas priekšā. Mēs nedrīkstam aizmirst vēsturi un mācības, ko tā mums devusi, tādēļ mums ir jācīnās par vērtībām, uz kā balstās mūsu brīvība un demokrātija, lai Latvijai un tās cilvēkiem nekad vairs nebūtu jāpiedzīvo traģiskās vēstures atkārtošanās.” Valsts prezidenta Egila Levita uzruna “Rīgas Drošības Foruma 2019” atklāšanā (angļu valodā) [embedded content]

Source: President of Latvia in Latvian