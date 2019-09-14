Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Союз МС-1514.09.2019 17:45

Завершена заправка корабля «Союз МС-15»

Сегодня, 14 сентября 2019 года, на космодроме Байконур специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса завершили операции по заправке корабля «Союз МС-15» компонентами топлива и сжатыми газами.

После заправки он был доставлен в монтажно-испытательный корпус и установлен в стапель для проведения дальнейших предстартовых работ.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» к Международной космической станции запланирован на 25 сентября 2019 года с «Гагаринского старта» космодрома Байконур. В составе основного экипажа МКС-61/62/ЭП-19 космонавт Олег Скрипочка, астронавт Джессика Меир и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури. Их дублёры — космонавт Сергей Рыжиков, астронавт Томас Маршберн и участник космического полета Султан Аль Неяди.

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