Павел Сорокин провел заседание рабочей группы по цифровой трансформации нефтегазовой отрасли

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 14 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин совместно с Директором Дирекции по цифровой трансформации ПАО «Газпром Нефть» Андреем Белевцевым провел заседание отраслевой рабочей группы по цифровой трансформации нефтегазовой отрасли при АНО «Цифровая экономика» и Министерстве энергетики Российской Федерации. В заседании также принял участие глава Центра компетенции импортозамещения в ТЭК Олег Жданеев, а также представители ПАО “Сибур”, АО “Зарубежнефть” и ПАО “Газпром”.

Участники заседания обсудили актуальные проблемы в развитии нефтегазовой отрасли, необходимые решения для сохранения ее конкурентоспособности, а также кадровый потенциал и методы повышения эффективности госуправления.

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