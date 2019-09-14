Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Астрономия14.09.2019 18:24

Первая межзвездная комета

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин встретился с сотрудником Крымской астрофизической обсерваторией Геннадием Борисовым. При помощи телескопа-рефлектора собственного изготовления астроном сделал открытие первой межзвездной кометы.

Позднее центр малых планет Международного астрономического союза подтвердил открытие первой в истории межзвездной кометы, ей присвоено постоянное обозначение C/2019 Q4 (Borisov). Комета диаметром примерно в 20 км с небольшим хвостом была обнаружена на границе созвездий Рыси и Рака. Она движется со скоростью 30 км/с.

Эксцентриситет орбиты новой кометы e=3, что говорит о гиперболической орбите и ее межзвездном происхождении. Она движется в Солнечной системе почти перпендикулярно плоскости эклиптики (орбитам планет), что также может говорить о ее межзвездном происхождении. Астрономы со всего мира для более точного установления орбиты продолжают наблюдение за объектом.

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