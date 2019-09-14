Source: Russia Federal Space

#ЦУП#Главное#МКС#Пилотируемая космонавтика14.09.2019 21:33

Проведена коррекция орбиты МКС

В соответствии с программой полёта Международной космической станции сегодня, 14 сентября 2019 года, проведена плановая коррекция её орбиты.

Для выполнения манёвра в 21:31 мск были включены двигатели служебного модуля «Звезда» Международной космической станции. Время их работы составило 39,5 секунд, в результате чего станция получила приращение скорости на 0,6 м/сек.

Согласно данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами параметры орбиты МКС после выполнения манёвра составили:

минимальная высота над поверхностью Земли — 412,1 км;максимальная высота над поверхностью Земли — 437,9 км;период обращения — 92,8 мин.;наклонение орбиты — 51,66 град.

Целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для расстыковки (10:35 мск) и посадки (14:00 мск) пилотируемого корабля «Союз МС-12», которые запланированы на 3 октября 2019 года.

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