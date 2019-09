Premier: Polska gospodarka odnosi coraz większe sukcesy także na arenie międzynarodowej

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w spółdzielni Lazur » Rośnie eksport w polskim przemyśle rolno-spożywczym, także na nowe rynki – mówił premier, zwracając uwagę, że 30 proc. produkcji spółdzielni „Lazur” trafia na eksport. Jak dodał, polscy przedsiębiorcy coraz bardziej różnicują kierunki eksportowe. Zaznaczył też, że rośnie eksport do Stanów Zjednoczonych. Podbijamy zewnętrzne rynki, i to nie tylko te europejskie – kontynuował. Szef rządu wyraził również nadzieję, że polska gospodarka będzie radziła sobie tak dobrze, jak polski przemysł spożywczy.

Source: President of Poland in Polish