В Бобруйске оказывают давление на кандидата от ОГП

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Олега Желнова вызывают в СК на опрос по заявлению некой женщины, которая якобы оставила телефон в его такси.

12 сентября – в последний день – Олег Желнов, известный в Бобруйске активист ОГП, подал документы на регистрацию инициативной группы, 13-го ее зарегистрировали, а уже 14 последовало приглашение в Следственный комитет. Таких совпадений не бывает. Тем более, что Олег тщательно проверяет машину каждый раз, передавая смену, и никакого телефона там не было. Женщина написала заявление – так что будут начаты следственные действия. Это значит, что Олега будут отрывать от работы и от ведения кампании. Вызов в Следственный комитет последовало по телефону. Желнов не намерен являться до официального вызова повесткой.Он сделал заявление: «Я прекрасно понимаю, почему вы меня вызываете. Так вот: до окончания избирательной кампании прекратите дергать меня по надуманным причинам!» Олег Желнов на пикете во время избирательной кампании-2016

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