Premier: Ludzie pracy – niesiecie nadzieję i wolność już od wielu lat

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas 37. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy »

Podkreślił, że Polska nie chce być na marginesie wielkich przemian gospodarczych. Jest powołana wielkością do tego, żeby inspirować świat do odważnych rozwiązań, które pielęgnują wartości i łączą je ze światem XXI wieku.

Prezes Rady Ministrów przywołał słowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który mówił o tym, jaką sztuką jest żyć dobrem wspólnym. Jak dodał, jeżeli każdy będzie do niego dążył, wtedy Polska będzie lepsza.

Podczas wizyty Prezes Rady Ministrów złożył również kwiaty przy Epitafium Smoleńskim.

Co roku, w trzecią niedzielę września, NSZZ „Solidarność” wraz z Duszpasterstwem Ludzi Pracy organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź. Historię tego wydarzenia zapoczątkował w 1983 r. bł. ks. Jerzy Popiełuszko, patron Solidarności. Wierni tej tradycji udają się do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, aby modlić się o łaski Boże dla rodzin i Ojczyzny.

MIL OSI