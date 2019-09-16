Абуязид Манцигов – чемпион мира по греко-римской борьбе в категории до 72 кг, Степан Марянян – серебряный призёр в категории до 63 кг

Source: Russia Ministry of Sport

15 сентября на Чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане (Казахстан) были разыграны первые комплекты наград. Российские борцы греко-римского стиля завоевали одну золотую и одну серебряную медали.

Абуязид Манцигов одержал победу в весовой категории до 72 кг, в финале россиянин был сильнее Арама Варданяна из Узбекистана. Бронзовыми призёрами стали венгр Балинт Корпаши и болгарин Аик Мнацаканян.

Серебряная награда в категории до 63 кг в активе россиянина Степана Маряняна, который в финальной схватке уступил японцу Синобу Оте. «Бронза» у Славика Галстяна (Армения) и Алмата Кебиспаева (Казахстан).

В категории до 55 кг чемпионом стал грузин Нугзари Цурцумия, «серебро» взял Хорлан Жаканша из Казахстана, «бронзу» – азербайджанец Эльдениз Азизли и японец Сота Огава. Россиянин Виталий Кабалоев проиграл в четвертьфинале.

В категории до 82 кг золотую медаль завоевал Лаша Гобадзе из Грузии. Серебряным призёром стал азербайджанец Рафик Гусейнов, бронзовые награды взяли китаец Цянь Хайтао и иранец Саид Абдвали. Россиянин Адлан Акиев уступил в четвертьфинале.

Все категории, в которых разыгрывались медали в воскресенье, не являются олимпийскими.

В общекомандном зачёте Чемпионата мира сборная России идёт второй (1-1-0), лидирует команда Грузии (2-0-0), третье место у Японии (1-0-1).

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 22 сентября.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Абуязида Манцигова и Степана Маряняна, а также тренерский штаб сборной России с первыми наградами Чемпионата мира и желает новых победных выступлений!

Фото: Федерация спортивной борьбы России

Пресс-служба Минспорта России

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