Анастасия Бондаренко провела второе заседание профильной подгруппы по развитию кадрового потенциала ТЭК в рамках актуализации проекта Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 сентября. – Под председательством статс-секретаря – заместителя Министра энергетики Российской Федерации Анастасии Бондаренко состоялось очередное заседание профильной подгруппы по развитию кадрового потенциала ТЭК в рамках актуализации проекта Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года

Участие в мероприятии приняли руководители кадровых служб 15 ведущих отраслевых компаний, представители 5 профильных университетов и Российской академии наук.

В рамках заседания был согласован перечень стратегических задач в сфере развития кадрового потенциала ТЭК и целевые показатели эффективности их реализации.

Как отметила Анастасия Бондаренко, подводя итоги заседания: «Сегодня мы пришли к единому и системному пониманию ключевых векторов кадровой политики отрасли. Важно, что нам удалось зафиксировать в качестве единой системы задачи, которые стоят перед государством, отраслью и вузами, связанные с ними показатели и обсудить конкретные меры по их достижению».

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