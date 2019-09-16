Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Международном слете геральдистов, прошедшем во Владимирской области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области в ходе поездки в регион принял участие в 33-м Международном слете геральдистов. Мероприятие прошло в г. Суздале.

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«Суздаль — колыбель славянского мира, сердце Руси и город-музей. Такого количества памятников истории Руси, ставших частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде», — отметил сенатор.

Флаги и гербы играют важную роль, так как они отражают историю, традиции и характерные черты соответствующей местности

Александр Пронюшкин подчеркнул значимость деятельности геральдистов. По его словам, флаги и гербы играют важную роль, так как они отражают историю, традиции и характерные черты соответствующей местности.

«За многовековую историю нашего региона накопилось немало информации о символике городов и поселков, что требует научного осмысления и систематизации. Изучение истории герба, флага, гимна – неотъемлемые составляющие патриотического воспитания и укрепления национального единства», — сказал парламентарий.

Сенатор отметил необходимость разработки и приведения в соответствие гербов муниципальных образований.

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