Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо мобилизовать все усилия и направить их на реализацию национальных проектов, считает сенатор.

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в ходе поездки в регион принял участие в работе съезда депутатов представительных органов местного самоуправления и Законодательного Собрания Ульяновской области.

В мероприятии, которое состоялось в здании Законодательного Собрания, приняли участие более ста пятидесяти человек, в том числе — депутаты муниципальных представительных органов власти, избранные 8 сентября в ходе Единого дня голосования. На съезде депутаты обсудили задачи на предстоящий парламентский сезон.

Сергей Рябухин принял участие в работе съезда депутатов представительных органов местного самоуправления и Законодательного Собрания Ульяновской области

«Избранные депутаты должны понимать, какой груз ответственности они несут за будущее своих избирателей. Нужны конкретные дела и план мероприятий, направленный на решение проблемных вопросов. Благодаря тесной работе региональных органов государственной власти, депутатского корпуса области с Советом Федерации и депутатами Государственной Думы выстраивается работа по всем отраслям. В нее должны включатся и вновь избранные депутаты», — сказал Сергей Рябухин.

Необходимо мобилизовать все усилия и направить их на реализацию национальных проектов

По мнению сенатора, необходимо мобилизовать все усилия и направить их на реализацию национальных проектов. «В поле нашего внимания остается контроль полноты финансирования нацпроектов федеральным бюджетом», — подчеркнул законодатель

Сергей Рябухин также отметил, что в Ульяновской области сформированы задачи, показатели и индикаторы эффективности реализации нацпроектов. «Все условия для достижения поставленных целей есть: в регионе сложились конструктивные взаимоотношения местных органов государственной власти и депутатского корпуса с Советом Федерации и депутатами Государственной Думы».

Перед депутатами выступили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, МорозовСергей ИвановичГубернатор Ульяновской области председатель Законодательного Собрания Валерий Малышев, МалышевВалерий ВасильевичПредседатель Законодательного Собрания Ульяновской области депутат Государственной Думы Владимир Гутенёв.

Вновь избранные депутаты, только что прошедшие через избирательную кампанию, пообещали, что основное внимание в своей работе будут уделять выполнению наказов избирателей и тех вопросов, которые беспокоят жителей их избирательных округов.

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