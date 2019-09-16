Д. Шатохин: Акция «Сохраним лес» позволяет ее участникам внести личный вклад в защиту окружающей среды

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в мероприятии, прошедшем в Республике Коми.
Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми принял участие в региональном этапе Всероссийской акции «Сохраним лес».
Дмитрий Шатохин принял участие в региональном этапе Всероссийской акции «Сохраним лес»
В ходе мероприятия на земельном участке Сыктывдинского лесничества представители образовательных учреждений, общественных объединений и государственных структур высадили более 2000 саженцев ели.
Это масштабное экологическое мероприятие, которое позволяет участникам, независимо от возраста и статуса, внести личный вклад в сохранение природных ресурсов
Дмитрий Шатохин приветствовал участников акции, отметив, что территория для ее проведения была выбрана не случайно: здесь еще 15 лет назад шла активная вырубка леса.
«Это масштабное экологическое мероприятие, которое позволяет участникам, независимо от возраста и статуса, внести личный вклад в сохранение природных ресурсов. Кроме этого, это способ в очередной раз напомнить о лесном хозяйстве как об отрасли, которая требует особого внимания и подхода», — подчеркнул сенатор.
Дмитрий Шатохин принял участие в региональном этапе Всероссийской акции «Сохраним лес»
В связи с профессиональным праздником парламентарий вручил благодарственные письма сотрудникам федерального учреждения «Рослесозащита».
Дмитрий Шатохин напомнил, что мероприятия по восстановлению лесов проходят в рамках реализации национального проекта «Экология». В целом по стране планируется высадить около 30 млн деревьев.