Д. Шатохин: Акция «Сохраним лес» позволяет ее участникам внести личный вклад в защиту окружающей среды

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятии, прошедшем в Республике Коми.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми принял участие в региональном этапе Всероссийской акции «Сохраним лес».

Дмитрий Шатохин принял участие в региональном этапе Всероссийской акции «Сохраним лес»

В ходе мероприятия на земельном участке Сыктывдинского лесничества представители образовательных учреждений, общественных объединений и государственных структур высадили более 2000 саженцев ели.

Это масштабное экологическое мероприятие, которое позволяет участникам, независимо от возраста и статуса, внести личный вклад в сохранение природных ресурсов

Дмитрий Шатохин приветствовал участников акции, отметив, что территория для ее проведения была выбрана не случайно: здесь еще 15 лет назад шла активная вырубка леса.

«Это масштабное экологическое мероприятие, которое позволяет участникам, независимо от возраста и статуса, внести личный вклад в сохранение природных ресурсов. Кроме этого, это способ в очередной раз напомнить о лесном хозяйстве как об отрасли, которая требует особого внимания и подхода», — подчеркнул сенатор.

Дмитрий Шатохин принял участие в региональном этапе Всероссийской акции «Сохраним лес»

В связи с профессиональным праздником парламентарий вручил благодарственные письма сотрудникам федерального учреждения «Рослесозащита».

Дмитрий Шатохин напомнил, что мероприятия по восстановлению лесов проходят в рамках реализации национального проекта «Экология». В целом по стране планируется высадить около 30 млн деревьев.

MIL OSI