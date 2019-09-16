Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые господа Президенты! Уважаемые коллеги! Дамы и господа!

Очередная пятая встреча глав государств Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию прошла весьма продуктивно и успешно. В принятом по итогам совместном заявлении зафиксирована приверженность дальнейшей работе в пользу устойчивого и жизнеспособного мира в Сирийской Арабской Республики.

Убеждены, добиться этого можно только политико-дипломатическими методами в соответствии с Резолюцией 2254 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Как гаранты Астанинского процесса, три наших страны выступают в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

В числе первоочередных задач видим продвижение межсирийского политического диалога. В этих целях будет продолжена практика проведения регулярных экспертных встреч с участием представителей стран-гарантов, сирийской стороны, а также ООН и региональных наблюдателей. Очередной четырнадцатый раунд таких консультаций пройдет в октябре в Нур-Султане.

Считаем важным помочь сирийцам самим определить параметры государственного устройства своей страны. Напомню, именно в этих целях на прошлогоднем Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи было условлено создать Конституционный комитет.

Дипломаты трех стран провели кропотливую работу по определению сирийским правительством и оппозицией кандидатов для вхождения в состав комитета, основных параметров его функционирования. Список участников комитета полностью согласован при самом активном участии стран-гарантов.

Теперь необходимо, чтобы Конституционный комитет как можно скорее начал свою деятельность в Женеве. Россия, Турция и Иран готовы всячески этому содействовать, сохраняя за Астанинским форматов ведущую роль в сирийском урегулировании.

Рассчитываем, что успешное развитие межсирийского политического процесса послужит интересам укрепления безопасности в самой Сирии и на всем Ближнем Востоке, поможет дальнейшей нормализации отношений Дамаска с арабскими странами, восстановлению членства республики в Лиге арабских государств.

Разумеется предметно обсуждалась проблематика борьбы с терроризмом на сирийской территории. Наибольшую озабоченность, безусловно, вызывает обстановка в Идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с «Аль-Каидой» радикальные группировки.

Мы не можем, конечно, с этим мириться, поэтому договорились с господином Эрдоганом и господином Рухани продолжить совместную работу в интересах окончательного снятия напряженности в Идлибе. Со своей стороны Россия намерена поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций, направленных на купирование террористической угрозы там, где она возникает.

Тем более что режим прекращения боевых действий мы никогда не распространяли на террористов. При этом, безусловно, все мы, хочу подчеркнуть – все мы – должны предпринять все необходимое для предотвращения любого ущерба гражданскому населению.

Конечно, нас беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии, где активизируются спящие ячейки ИГИЛ. Исходим из того, что надежно обеспечить безопасность в этой части Сирии возможно только при условии ее возвращения под контроль законного правительства.

Россия при поддержке Турции и Ирана многое делает в плане гуманитарного содействия сирийскому народу. Как уже говорил, с июля 2018 года в Сирию возвратились свыше 290 тысяч беженцев, порядка 1 миллиона 300 тысяч внутренне перемещенных лиц также смогли вернуться домой.

Создаются предпосылки для перехода Сирии к мирному устроительству. Уровень насилия в стране снижен, началось восстановление объектов социальной и экономической инфраструктуры. Однако масштабы проблем, с которыми сталкивается сирийское государство, настолько велики, что для их решения требуется поддержка экономически развитых стран, международных организаций.

Если они действительно искренне заинтересованы в том, чтобы беженцы вернулись к своим родным очагам, а не в том, чтобы использовать их, беженцев и перемещенных лиц, для решения каких-то политических задач, в том числе и в возможном будущем голосовании по ключевым вопросам развития Сирийской Арабской Республики.

Мы, естественно, провели двусторонние встречи с турецким и иранским коллегами. С Президентом Турции, господином Эрдоганом, нашим другом рассмотрели актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия, которое, по нашему общему мнению, динамично развивается по самым разным направлениям.

Значительное внимание по традиции уделили экономическому сотрудничеству. В прошлом году товарооборот между нашими странами превысил 25 миллиардов долларов. Успешно осуществляются стратегически важные проекты в энергетике: строительство крупной электростанции «Аккую» и газопровод «Турецкий поток».

Углубляются военно-технические связи – выполняется контракт на оснащение вооруженных сил Турции комплексами С-400 «Триумф». Идут переговоры по новым перспективным вооружениям.

Укрепляются контакты в культурно-гуманитарной области. В России и Турции с успехом проходят перекрестные годы культуры и туризма. Кстати говоря, в этом году будет еще один рекорд в туристической области – будет зафиксировано свыше шести миллионов российских туристов в Турции.

На встрече с Президентом Ирана господином Рухани обсудили ключевые вопросы российско-иранского сотрудничества в энергетической, транспортной и промышленных сферах. Условлено продолжать реализацию крупных проектов, активизировать работу по расширению прямых расчетов с использованием национальных валют и обмену мнениями по актуальной международной повестке дня.

В центре внимания, безусловно, была тематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Считаем, что План действий, несмотря на выход из него Соединенных Штатов Америки, сохраняет жизнеспособность. В этом с нами согласны и другие участники ядерной сделки.

Подчеркну, что при всех известных сложностях с его осуществлением, разумной альтернативы данной договоренности не существует. Россия делает все от нее зависящее, чтобы План действий продолжал выполняться в полной мере.

Проводим активные контакты по проблематике СВПД с его участниками, а также с Соединенными Штатами Америки. И конечно, поддерживаем на всех уровнях политический диалог с Ираном.

И в заключение хотел бы поблагодарить господина Президента Эрдогана и господина Президента Рухани, всех турецких и иранских партнеров за содержательные и, безусловно, результативные переговоры.

Уверен, что итоги саммита будут способствовать окончательному установлению мира и стабильности в Сирии.

Благодарю вас за внимание.

Стенографический отчет в полном объеме будет опубликован позднее.

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