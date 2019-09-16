Л. Гумерова: Мы настроены на расширение взаимодействия в подготовке индонезийских специалистов в российских вузах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в РФ Мохамадом Вахидом Суприяди.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в Российской Федерации Мохамадом Вахидом Суприяди.

Встреча Л. Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезии в РФ Мохамадом Вахидом Суприяди

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Встреча Л. Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезии в РФ Мохамадом Вахидом Суприяди

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Встреча Л. Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезии в РФ Мохамадом Вахидом Суприяди

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Встреча Л. Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезии в РФ Мохамадом Вахидом Суприяди

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Встреча Л. Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезии в РФ Мохамадом Вахидом Суприяди

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Встреча Л. Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезии в РФ Мохамадом Вахидом Суприяди

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Встреча Л. Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезии в РФ Мохамадом Вахидом Суприяди

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Сенатор, возглавляющая Группу по сотрудничеству Совета Федерации с Советом представителей регионов Индонезии, отметила, что отношения двух стран, в том числе в торгово-экономической области, активно развиваются. «Индонезия традиционно является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Потенциал и опыт нашего конструктивного взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и в хозяйственной сфере позволяют вывести связи на уровень стратегического партнерства».

Потенциал и опыт нашего конструктивного взаимодействия позволяют вывести связи на уровень стратегического партнерства

Лилия Гумерова рассказала, что сегодня ведется работа над проектом декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индонезией. Документ будет иметь определяющее значение для дальнейшего продвижения всего комплекса российско-индонезийского сотрудничества.

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Сенатор также добавила, что в России уделяют особое внимание наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей с Индонезией. Темпы роста товарооборота между странами в прошлом году достигли исторического максимума.

Лилия Гумерова отметила, что сотрудничество между странами важно укреплять не только в области законотворчества, но и в практических сферах. «Мы настроены на расширение взаимодействия в подготовке индонезийских специалистов в отечественных вузах, заинтересованы в расширении межрегиональных связей. Видим хорошие перспективы сотрудничества в деле установления побратимских отношений между городами России и Индонезии. Знаем, что в настоящее время прорабатываются соответствующие проекты по линии «культурных столиц» – Санкт-Петербурга и Джокьякарты, а также Ростова-на-Дону и Медана. Были бы готовы поддержать налаживание контактов с российскими регионами со стороны индонезийских провинций Восточный и Западный Калимантан, Западная Ява, Бали».

В ходе встречи обсуждались вопросы увеличения двусторонних туристических потоков, расширения взаимодействия в сфере культуры.

Мохамад Вахид Суприяди заявил, что Россия и Индонезия являются стратегическими партнерами. «Надеюсь на все более крепнущее и развивающееся сотрудничество между нашими странами», — подчеркнул посол.

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