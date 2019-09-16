Source: President of Russia – Kremlin

Р.Т.Эрдоган (как переведено): Президент Ирана господин Рухани! Президент Российской Федерации господин Путин! Дорогие члены делегации, уважаемые члены прессы! Сердечно приветствую всех присутствующих в этом зале.

Сегодня мы проводим пятое совещание в этом формате, и я очень рад, что вы находитесь здесь, в Анкаре. Добро пожаловать в Турцию! Надеюсь, что наше совещание пойдет на пользу нашим странам, нашему региону, а также народу Сирии. Желаю и молю Аллаха об этом!

В ноябре 2017 года начались первые совещания трехстороннего саммита, и до сих пор в этом процессе мы достигли очень больших успехов. На этих саммитах за последние два года мы прилагали все усилия, чтобы обеспечить стабильность и восстановить стабильность, обеспечить спокойствие этих трех стран. Мы углубляли и укрепляли наше сотрудничество.

Политическое единство Сирии, а также территориальная целостность этой страны, сохранение спокойствия – мы пришли к согласию всех стран, что только таким образом можно прийти к политическому разрешению вопроса.

Астанинский формат для разрешения сирийского конфликта вырабатывает очень эффективные методы. Мы являемся единственной платформой для выполнения этих задач. Для обеспечения мира и стабильности в Сирии нам необходимо работать еще больше и выполнять эти задачи.

Надежда для политического разрешения этого вопроса зависит от наших усилий. Анкарский саммит в этом плане придаст новый импульс Астанинскому процессу.

Сегодняшнее совещание является именно той платформой, в первую очередь для разрешения вопросов в Идлибе, чтобы дать оценку, какой точки достигло наше сотрудничество. В этом плане мы сверим часы, определим свою стратегию и дальнейшие шаги, дальнейшие задачи. Считаю, что это будет полезным.

Наша страна в этом плане является одной из самых ключевых стран, которая была рядом с народом Сирии. Жители Сирии, беженцы Сирии – больше 3 миллионов 600 тысяч мы приютили в нашей стране, – которые бежали от жестокости. Мы обеспечили им жизнедеятельность и для этого не избегали каких-либо расходов.

В результате двух военных операций – «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» – мы также обеспечили спокойствие в этой стране. Джерабулус, Эль-Баб и Африн: таким образом, после военных операций эти районы восстановились и стали более спокойными, а 360 тысяч беженцев вернулись в результате этих военных операций на свои родные территории.

С другой стороны, после того как нам удалось в Идлибе прийти к согласию, нам удалось решить гуманитарную трагедию, касающуюся четырех миллионов жителей.

Вчера на турецко-сирийской границе совершен теракт, еще раз террористы показали свое злое лицо.

Мои дорогие друзья! Сейчас я хочу передать слово господину Рухани, мы продолжаем наше совещание. Пожалуйста, господин Рухани.

Х.Рухани (как переведено): Во имя Аллаха милостивого и милосердного! Слава Аллаху, творителю мира! Да благословит Аллах пророка Мухаммеда и род его!

Уважаемый господин Эрдоган! Уважаемый господин Путин! Уважаемые заседатели!

Прежде всего хочу поблагодарить своего брата, уважаемого господина Рэджепа Тайипа Эрдогана, уважаемого Президента Турции за проведение Пятого саммита стран – гарантов Астанинского процесса, а также поблагодарить правительство и народ Турции за гостеприимство.

В начале своего выступления считаю необходимым вновь подтвердить наши общие принципы по сирийскому вопросу: сохранение территориальной целостности Сирии, уважение национального суверенитета и независимости, невмешательство извне во внутренние дела этой страны, что постоянно подчеркивается нами, должны быть серьезно соблюдены, и обеспечить все необходимые условия для восстановления стабильности, безопасности и мира в этой стране.

Наша важнейшая задача в повестке дня: оценить усилия трех стран – Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики – по мирному урегулированию сирийского кризиса, в борьбе с терроризмом, оказанию помощи в создании Конституционного комитета, возвращению беженцев, обмене задержанными и похищенными, улучшению гуманитарного положения, восстановлению, а также оценке международных усилий в этой сфере.

Теперь, спустя два с половиной года после начала этого процесса, в дополнение к его успехам и новым достижениям мы наблюдаем рост влияния и укрепление его позиций в оказании содействия Сирии и международному сообществу в целях преодоления проблем и напряженности в этой стране.

Уважаемые коллеги! Исламская Республика Иран, как и в прошлом, считает, что сирийский кризис имеет только политическое решение, и что это может быть достигнуто только путем конструктивного взаимодействия между всем сирийским народом.

Сирийское правительство и народ при всем их разнообразии способны пройти по этому важному и, конечно же, непростому пути. Исламская Республика Иран с самого начала подчеркивала неэффективность военного решения для прекращения этого кризиса. И этот факт остается в силе.

Сейчас, после почти девяти лет сирийского кризиса и на основе накопленного опыта мы по-прежнему считаем, что видение смены режима, к которому некоторые стремились, провалилось. Сирийский кризис и другие подобные кризисы в регионе должны быть урегулированы мирным путем и его собственным народом.

Наши усилия в течение последних нескольких лет и особенно после концентрации деятельности в рамках Астанинского процесса всегда были основаны на содействии процессу диалога между правительством и оппозицией и поощрении их присоединения к этому диалогу.

Борьба с терроризмом, особенно ИГИЛ и «Аль-Каидой», и связанными с ними группировками должна продолжаться до их полной ликвидации в Сирии. Конечно, здоровье и безопасность гражданских лиц не должны подвергаться опасности, в то же время нельзя позволять террористам немужественно использовать людей в качестве человеческого щита.

Как безопасно и достойно спасти невинную и мирную группу людей, находящихся в руках террористов, – это вопрос, для которого необходимо найти оптимальное решение. В такие дни в прошлом году наши партнеры по Астанинскому процессу в городе Сочи подписали соглашение по Идлибу.

И мы также поддержали соглашение в надежде изгнать террористов и восстановить контроль правительства Сирии над территориями, контролируемыми террористами.

Несомненно, одной из ключевых целей стран – гарантов Астанинского процесса в указанном соглашении и его поддержки является предотвращение масштабного гуманитарного кризиса в регионе Идлиба.

Но выполнение соглашения пошло не так, как планировалось. И, к сожалению, прошло не так много времени с его подписания, как контролируемые террористами районы не только не сократились, но и невероятно увеличились.

Эта ситуация подтверждает тот факт, что террористам не должна быть предоставлена возможность злоупотреблять полевыми условиями.

Уважаемые президенты!

В пятый раз мы собрались вместе, чтобы, оценив предыдущие усилия, принять важные решения о будущем, которые могут помочь сирийскому народу определить свое будущее без какого-либо давления и внешнего вмешательства.

Общими принципами, которые мы подчеркиваем, являются продолжение борьбы с терроризмом с целью искоренения этого зла, диалог и примирение, снижение напряженности, реформирование Конституции, возвращение беженцев, обмен задержанными и восстановление Сирии – свободной и независимой Сирии, которой не угрожали бы другие, и которая не являлась бы угрозой против других.

Сирии, свободной от иностранной оккупации и угроз, свободной от терроризма, единой Сирии с сохранением ее территориальной целостности и национального суверенитета, граждане которой обладали бы неотъемлемыми естественными и гражданскими правами. При этом только сирийцы решают свое будущее, а другим нельзя позволять вмешиваться в их внутренние дела.

Уважаемый господин Путин! Уважаемый господин Эрдоган! Хочу подчеркнуть несколько важных моментов.

Расширение сотрудничества между тремя странами-гарантами может стать ключевой гарантией урегулирования сирийского кризиса и других региональных кризисов. Чужие покинут сегодня или завтра этот регион, но мы здесь были, есть и будем соседями.

Реактивация Аданского соглашения от 1998 года между Сирией и Турцией может стать хорошим образцом для устранения озабоченностей обеих сторон и начала конца горького периода.

Астанинский процесс в отличие от других тенденций, связанных с сирийским кризисом, не стремится разделить сирийские стороны. Его принципиальный подход всегда был направлен на разрешение споров путем конструктивного взаимодействия и попыток найти мирное решение сирийского кризиса. В то же время Астанинский процесс не направлен против других процессов и инициатив.

Дамы и господа!

Незаконное присутствие американских войск на сирийской земле ставит под угрозу ее территориальную целостность и национальный суверенитет как независимого государства – члена ООН.

Президент США говорил в прошлом году о своем решении вернуть свои войска из Сирии, но судьба его речи была такой же, как и любой другой: утверждения, которые не соответствовали истине в прошлом и которые не имеют воли в будущем.

Подчеркиваю необходимость того, чтобы американские войска скорее покинули этот регион, и чтобы суверенитет сирийского правительства распространялся на восток и север Евфрата также как на остальную часть Сирии.

Уважаемые президенты!

Возвращение внутренне перемещенных лиц и сирийских беженцев из соседних и не соседних стран в свои дома может стать источником блага как для хозяев, так и гостей. Откладывание начала процесса восстановления и подчинения его политическими соображениями, которые не были реализованы во время войны, только продлит кризис и нанесет больший урон сирийскому народу.

Соответственно, необходимо содействовать скорейшему возвращению сирийских беженцев в свои дома, а также помочь сирийскому народу и правительству восстановить страну, и этим проложить путь к разрешению прошлой вражды и построению будущего на основе воли сирийского народа.

Пересмотр и реформирование действующей сирийской Конституции на основе воли народа Сирии может стать важным шагом на пути к прекращению нынешнего кризиса. Усилия трех стран и представителя Генерального Секретаря ООН достигли значительного прогресса в процессе формирования Конституционного комитета. Необходимо поблагодарить сирийское правительство за сотрудничество и конструктивное содействие в этой сфере.

Сионистский режим в последние месяцы увеличил число своих агрессивных нападений на сирийскую территорию, и его должностные лица взяли на себя ответственность за эти агрессии и распространили свою агрессию даже на Ирак и Ливан.

Эти нападения являются ярким примером провокационных и незаконных, враждебных действий, которые могут вызвать широкую напряженность и столкновения в регионе. Очевидно, что правительства и страны региона имеют право защищаться от таких агрессий в соответствии с Уставом ООН. К сожалению, международные организации не реагируют на эти агрессии нужным образом.

В заключение хочу поблагодарить за теплое гостеприимство и за организацию этого важного саммита руками господина Реджепа Тайипа Эрдогана, а также поблагодарить правительство великого народа Турции.

Большое вам спасибо.

Р.Т.Эрдоган: Большое спасибо господину Рухани за его выступление.

Сейчас хочу передать слово моему дорогому другу – Президенту Российской Федерации господину Путину.

Пожалуйста, господин Путин.

В.Путин: Уважаемый господин Президент Эрдоган! Уважаемый господин Президент Рухани! Уважаемые коллеги!

Рад, что мы вновь собрались в трехстороннем формате. Считаю, что Астанинский процесс, гарантами которого выступают Россия, Турция и Иран, является эффективным механизмом содействия сирийскому урегулированию.

Мы обсудим ключевые вопросы разрешения кризиса в Сирии, запуска межсирийского политического процесса, оказания сирийцам помощи в восстановлении экономики и социальной сферы.

Наши совместные усилия позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия. Главное, нам удалось заложить основу для устойчивого и жизнеспособного политико-дипломатического урегулирования на базе Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Наряду с регулярными встречами лидеров большая работа проводится делегациями наших стран. В Нур-Султане и Сочи состоялось уже 13 заседаний с участием представителей России, Турции и Ирана, сирийских сторон, а также экспертов ООН и наблюдателей от других заинтересованных государств, к числу которых недавно присоединились Ирак и Ливан.

Важную роль сыграл состоявшийся по инициативе России в 2018 году в Сочи Конгресс сирийского национального диалога. По его итогам принято решение о формировании конституционного комитета, ключевой целью которого станет разработка параметров будущего государственного устройства Сирии. Теперь следовало бы оперативно запустить его деятельность в Женеве, тем более что состав Комитета наконец полностью определен.

Разумеется, актуальной задачей видится продолжение бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в Сирии. Наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает напряженная ситуация в единственной оставшейся зоне деэскалации Идлиб, где в последнее время увеличилась активность террористических организаций.

Зона деэскалации не должна оставаться прибежищем для разного рода экстремистов и тем более служить плацдармом для совершения вооруженных провокаций.

Уважаемые коллеги! Нам сообща нужно предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из Идлибской зоны террористической угрозы.

Естественно, беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии. Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности. Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния.

Важно, что Россия, Иран и Турция помогают сирийцам в постконфликтном обустройстве своей страны, возрождении ее экономики и социальной сферы, создании условий для безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи нуждающимся.

Результаты такой совместной работы налицо: с июля 2018 года в Сирию возвратились свыше 390 тысяч беженцев и порядка 1 миллиона 300 тысяч внутренне перемещенных лиц также смогли вернуться домой.

Надеемся, что международное сообщество, особенно ООН, ее профильные агентства активнее подключатся к гуманитарному содействию Сирии, будут оказывать более весомое содействие в деле восстановления разрушенной войной инфраструктуры, водо- и электроснабжения, школ и больниц.

Конечно же, такая поддержка должна предоставляться всем сирийцам без какой-либо дискриминации, политизации и предварительных условий.

Уважаемые коллеги! Хотел бы выразить уверенность, что наши переговоры будут продуктивными, а достигнутые договоренности послужат окончательному урегулированию кризиса в Сирии, восстановлению мира и безопасности в этой стране, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности, внесут весомый вклад в обеспечение стабильности на Ближнем Востоке в целом.

Благодарю вас за внимание.

Р.Т.Эрдоган: Мой дорогой друг! Спасибо Вам за Ваше выступление, господин Путин.

Желаю, чтобы наше совещание пошло на благо всем.

Смотрите также

MIL OSI