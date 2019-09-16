Начало российско-турецких переговоров в расширенном формате

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Благодарю за инициативу собраться сегодня в Анкаре.

Мы не так давно, 27 августа, встречались в Москве на авиационно-космическом салоне и тогда уже отметили, что отношения между нашими странами развиваются весьма позитивно, наметили и следующие шаги по развитию двусторонних межгосударственных связей.

Действительно, сейчас, разговаривая с глазу на глаз, довольно подробно мы говорили о сирийском кризисе и путях его урегулирования; говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям; затронули острые моменты, связанные с Сирией, скажем, по Идлибской зоне, говорили по ситуации в Заевфратье, на Восточном берегу Евфрата, и так далее.

Мы констатировали необходимость работать более слаженно по некоторым вопросам и дать дополнительный импульс нашим соответствующим ведомствам – министерствам обороны, иностранных дел, специальным службам – тесно координировать свои усилия по нормализации.

Что в этой связи хотел бы отметить – значительную лидерскую роль Турции и Президента Эрдогана по поводу согласования списка тех людей, кандидатов, которые предполагаются к работе в Конституционном комитет. На мой взгляд, это чрезвычайно важно.

Можно сказать, что работа в целом завершена. Единственное, что мы должны сделать, – это добиться того, чтобы процедура работы этого комитета была согласована и, прежде всего, чтобы члены этого комитета действовали достаточно самостоятельно и не подвергались какому-то давлению извне. Вот это чрезвычайно важно.

Это еще один этап нашей совместной работы. Но, имея в виду, что до сих пор мы добивались положительного результата, на мой взгляд, можно добиться положительного результата и здесь.

Сложные чувства у нас вызывает ситуация в Заевфратье: ситуация там продолжает оставаться очень острой. Мы понимаем насколько это важно и для сохранения территориальной целостности Сирийской Республики, и для всех соседей, имея в виду законные права соседних государств, в том числе и Турции, на обеспечение своей безопасности.

Что касается двусторонних отношений, то у нас 5 октября в Москве состоится международный форум «Российская энергетическая неделя». Мы были бы рады видеть турецкую делегацию на самом высоком уровне, если Президент найдет время.

Тем более что мы будем обсуждать вопросы инфраструктуры, газоснабжения. Имея в виду наш крупный проект «Турецкий поток». Это было бы любопытно представить наше видение дальнейшей работы по этому направлению.

Как уже Президент отметил, мы в прошлом году добились значительных результатов – в товарообороте 25 с лишним миллиардов долларов. Корректировка, к сожалению, есть в этом году.

Полагаем, что это в том числе за счет определенных ограничительных мер со стороны наших турецких партнеров на продукцию российской металлургической и химической промышленности, имея в виду удобрения.

Просили бы наших турецких друзей обратить на это внимание и уделить этому большее внимание в переговорах с российскими партнерами.

Мы только что говорили с Президентом – 3 сентября мы передали нашим турецким друзьям проект межправсоглашения о расчетах в национальных валютах. Просили бы как можно быстрее на него отреагировать. Тем более что это результат фактически совместной работы, и работа практически завершена.

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