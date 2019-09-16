Опубликованы статистические данные в рамках Трехлетнего обзора БМР «Структура оборота валютного рынка и рынка внебиржевых производных финансовых инструментов» (16.09.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Опубликованы статистические данные в рамках Трехлетнего обзора БМР «Структура оборота валютного рынка и рынка внебиржевых производных финансовых инструментов»

В целях мониторинга за современными направлениями развития глобального и национальных финансовых рынков, а также повышения качества финансовой статистики Банк международных расчетов (БМР) с 1986 года проводит Трехлетний обзор валютного рынка и рынка внебиржевых производных финансовых инструментов при участии центральных и национальных банков развитых и развивающихся стран. Опираясь на лучшие мировые практики и международный опыт, БМР разрабатывает и совершенствует методологию оценки размера и структуры глобального валютного рынка и рынка внебиржевых производных финансовых инструментов.

В 2019 году Банк России в шестой раз принимает участие в двенадцатом Трехлетнем обзоре валютного рынка и рынка внебиржевых производных финансовых инструментов. В рамках первой части Трехлетнего обзора в соответствии с методологией, разработанной БМР и опубликованной на официальном сайте БМР в сети Интернет по адресу http://www.bis.org/statistics/triennialrep/guidelines_cbanks.htm, Банк России публикует данные о структуре оборота российского валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов в апреле 2019 года на официальном сайте Банка России в разделе «Статистика» / «Финансовые рынки» / «Валютный рынок» / «Трехлетний обзор Банка международных расчетов».

Источником информации являются сведения, полученные из отчетности кредитных организаций по форме 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках», а также данные Московской биржи.

В качестве респондентов Трехлетнего обзора Банком России были отобраны кредитные организации — активные участники валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов. Список респондентов размещен на официальном сайте БМР в сети Интернет по адресу http://www.bis.org/statistics/triennialrep/guidelines_cbanks.htm.

Данные о структуре оборота глобального валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов опубликованы БМР на его официальном сайте в сети Интернет по адресу http://www.bis.org/publ/rpfx19.htm.

16 сентября 2019 года

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