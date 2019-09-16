О. Мельниченко: Большую роль в укреплении межнациональных отношений играет межрегиональное культурное сотрудничество

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во Втором областном фестивале мордовской культуры «Вастома», посвященном 80-летию образования Пензенской области.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области принял участие во Втором областном фестивале мордовской культуры «Вастома», посвященном 80-летию образования региона.

Олег Мельниченко принял участие во Втором областном фестивале мордовской культуры «Вастома»

Общественная организация «Мордовская национально-культурная автономия Пензенской области» провела Второй фестиваль мордовской культуры «Вастома». На Фестивале гости познакомились с историей и культурой древнейшего народа региона.

Данный социальный проект способствует решению имиджевых задач позиционирования Пензенской области на туристском рынке

Олег Мельниченко подчеркнул, что данный социальный проект способствует решению имиджевых задач позиционирования Пензенской области на туристском рынке и расширению диапазона межнационального сотрудничества, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности.

Олег Мельниченко принял участие во Втором областном фестивале мордовской культуры «Вастома»

Сенатор обратил внимание, что организаторы фестиваля ставили перед собой такие важные задачи, как содействие в привлечении граждан к участию в культурно-просветительской и благотворительной деятельности, создание условий для реализации творческого потенциала представителей мордовской национальности, одарённой молодёжи, духовное, культурное, художественное развитие населения Пензенской области.

В рамках выставочных экспозиций были представлены: мордовская литература, изделия декоративно-прикладного искусства, а также национальная кухня. В программе фестиваля участвовали 28 мордовских фольклорных и хореографических коллективов из 14 районов области – более 230 участников.

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