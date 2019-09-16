Павел Сорокин провел 17-е заседание Российско-Кубинской Рабочей группы по энергетике

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 сентября. – Под сопредседательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина и заместителя Министра энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба Юрия Лазо состоялось 17-е заседание Российско-Кубинской Рабочей группы по энергетике.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере, в области электроэнергетики, в том числе деятельность Рабочей группы по Программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и повышение энергобезопасности Республики Куба».

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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