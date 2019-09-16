Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в XII отчетно-выборной конференции Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области принял участие в XII отчетно-выборной конференции Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области.

Олег Цепкин принял участие в ХII отчетно-выборной конференции Союза промышленников и предпринимателей

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Олег Цепкин принял участие в ХII отчетно-выборной конференции Союза промышленников и предпринимателей

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Олег Цепкин принял участие в ХII отчетно-выборной конференции Союза промышленников и предпринимателей

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В мероприятии, которое провел президент СПП Виктор Рашников, участвовали губернатор региона Алексей Текслер, ТекслерАлексей ЛеонидовичВременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш, МякушВладимир ВикторовичПредседатель Законодательного Собрания Челябинской области члены правительства, предприниматели.

Алексей Текслер обозначил основные направления работы областного правительства в условиях формирования новой системы управления регионом.

Олег Цепкин отметил, что от успехов в предпринимательской деятельности зависит развитие социальной сферы.

Эффективная экономика является двигателем социального государства

«Эффективная экономика является двигателем социального государства. В контексте законодательства мы будем продолжать совершенствовать условия для предпринимательства», — сказал сенатор.

Участники конференции обсудили актуальные вопросы и перспективы развития экономики и подчеркнули важность реализации национальных проектов в регионе.

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