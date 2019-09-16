Состоялись соревнования по легкой атлетике среди компаний отрасли ТЭК

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, – 14 сентября 2019 года. – При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации состоялись ежегодные соревнования по легкой атлетике среди компаний топливно-энергетического комплекса. В соревнованиях приняли участие более 100 любителей легкой представляющих 12 компаний.

В церемонии открытия приняли участие Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту, заслуженный мастер спорта России Андрей Сильнов и чемпион Европы по метанию молота, заслуженный мастер спорта России Алексей Загорный.

В командном зачете первое место заняла команда ООО «Газпром энергохолдинг», второе – ПАО «Россети», третье – «Газпром нефть».



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