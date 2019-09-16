Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное16.09.2019 09:54

Тренировки в гористой местности

С 9 по 13 сентября 2019 года на базе Центра подготовки спасателей МЧС России в посёлке Красная Поляна прошли тренировки по действиям в случае нештатной посадки в гористой местности, в которых приняли участие космонавты отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Борисенко, Сергей Корсаков и Олег Новицкий. Программа подготовки включала в себя теоретические и практические занятия, обучение работе с альпинистским оборудованием, а также комплексную полуторасуточную тренировку, во время которой космонавты покорили гору Ачишхо, по пути преодолевая осыпи, водные преграды и разбив лагерь в районе Хмелевских озёр.

Горы — это не только и не столько живописные места, сколько вызов человеку. Они таят в себе много опасностей и преград. Порой приходится преодолеть десятки километров, пересекая реки и перевалы, сталкиваясь с каменистыми и сыпучими склонами, пропастями, камнепадами и сходами снежных лавин. И в экстремальные виды подготовки космонавтов тренировки по действиям в случае нештатной посадки в гористой местности включены неслучайно.

При пуске ракеты-носителя с космодрома Байконур возможность нештатного приземления в горной местности мала. Однако стоит вспомнить 5 апреля 1975 года, когда космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров из-за аварии при старте ракеты-носителя «Союз» оказались в незапланированном месте приземления — в горах Алтая. Если учитывать будущую возможность старта пилотируемых кораблей с космодрома Восточный, то вероятность приземления в горной местности Дальнего Востока при нештатной или аварийной ситуации сильно возрастает.

«Людям, которые не имеют большого опыта хождения в горах, ни в качестве туриста, ни в качестве альпиниста, достаточно тяжело втянуться в процесс, — отметил инструктор ЦПК Александр Герман. — Однако наши космонавты великолепно себя проявили: и темп выдерживали, и все рекомендации выполняли. Мы отработали с ними различные варианты эвакуации в случае нештатной посадки в горах, основные из них — это либо экипаж забирает вертолёт, либо надо дождаться спасателей и вместе с ними спуститься наземным способом. Во втором случае им как раз понадобится умение пользоваться альпинистским оборудованием».

Александр Викторович добавил, что за минувшую неделю космонавты отработали несколько способов восхождения и спуска с гор, оптимальное использование состава носимого аварийного запаса (НАЗ), который имеется в спускаемом аппарате.

«Попробовали мы с ними и переправы через горные реки, — сказал Александр Герман. — А верхней нашей точкой стала высота 2200 метров. И всё это время космонавты вели себя, как заправские горнопроходцы (улыбается)».

Стоит отметить, что Андрей Борисенко и Олег Новицкий, несмотря на имеющийся опыт космических полётов, в тренировках по действиям в случае нештатной посадки в гористой местности приняли участие впервые.

«В горах я был до этого, конечно, но такими восхождениями не занимался, — признался Андрей Иванович. — Интересно было попробовать самому. Инструкторы дали нам полезные основы, которые могут пригодиться в случае посадки в горной местности. Но и в качестве общего развития это тоже весьма полезно».

Олег Новицкий в годы службы лётчиком в Северо-Кавказском военном округе проходил курс выживания в горной местности, в который входили постройка и обустройство укрытия, поиск дров, пищи, ориентирование на местности. Но с альпинистским оборудованием познакомился впервые.

«Большая часть практических занятий была направлена на то, чтобы мы доверяли этому оборудованию и могли преодолеть какие-то свои безусловные рефлексы, — рассказал Олег Викторович. — Например, если пошёл обрыв, нужно не зажимать стропу, а наоборот, отпустить, потому что есть страховка, которая сработает за тебя. А если зажимать стропу руками, то оборудование может неправильно сработать, тем самым себе только навредишь. Нужно грамотно и хладнокровно работать даже в такой экстремальной ситуации».

Тренировки космонавтов проходили под руководством инструкторов практического обучения управления экстремальных видов подготовки, врача-терапевта и психолога медицинского управления ЦПК с участием профессиональных инструкторов по горной подготовке Центра подготовки спасателей МЧС России в посёлке Красная Поляна.

«Для психологического тренинга важно то, что мы проверили на себе горное оборудование и понимаем: оно надёжно, — добавил Андрей Борисенко. — Мы теперь имеем в своём распоряжении некоторые азы, как им пользоваться. Если говорить о возможности использования альпинистского снаряжения в случае незапланированного места посадки после полугодового космического полёта, то экипаж, конечно, эти действия выполнить не сможет, потому что требуется всё-таки нормальная физическая кондиция. Но если это произойдёт на участке выведения, когда экипаж ещё на пике своей формы, эти навыки, безусловно, могут быть применены».

Данный вид подготовки проводится для космонавтов регулярно. И отрадно, что в этом году были достаточно комфортные погодные условия, что увеличило эффективность тренировок.

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