Трёхсторонний саммит по сирийскому урегулированию

Source: President of Russia – Kremlin

Президент России Владимир Путин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган Реджеп ТайипПрезидент Турецкой Республики и Президент Ирана Хасан Рухани Рухани ХасанПрезидент Ирана приняли участие в работе трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Сирии; встреча началась с церемонии совместного фотографирования.

Главы государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию обсудили вопросы, связанные с продвижением политического процесса, который проводится сирийцами при содействии ООН, завершение процесса формирования и начало работы Конституционного комитета Сирии, гуманитарную ситуацию, оказание помощи беженцам и восстановление инфраструктуры страны.

По итогам переговоров лидеры трех стран сделали заявления для прессы.

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