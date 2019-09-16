Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Спартакиада16.09.2019 19:08

Четвертая отраслевая спартакиада Госкорпорации «Роскосмос»

16 сентября 2019 года стартовала Четвертая отраслевая спартакиада среди работников Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли. В открытии приняли участие 33 команды-участника общей численностью более 1100 человек.

Команды в течение недели будут бороться за призовые места в 8 видах спорта: мини-футболе, волейболе, теннисе, настольном теннисе, баскетболе, плавании, шахматах и гандболе. Кроме того, в программе спортивных соревнований – соревнования по гиревому спорту и сдача норм ГТО.

По традиции, каждый год спортивное мероприятие объединяет работников ракетно-космической отрасли со всей страны, и уже в четвертый раз спартакиада проходит на объектах Спортивного культурно-патриотического центра ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.

Торжественная церемония открытия соревнований состоялось в Спортивно-оздоровительном комплексе «Звезда». Почетным гостем церемонии открытия спартакиады стал Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Ревин.

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Также с приветственным словом перед участниками соревнований выступили генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко, директор департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук и директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

По традиции прозвучало поздравление с борта Международной космической станции от космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина и Александра Скворцова. Церемония закрытия и награждения участников Четвёртой отраслевой спартакиады состоится 20 сентября.

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