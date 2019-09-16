GK И ISL объединяют усилия для запусков CubeSat

Source: Russia Federal Space

Компании Главкосмос Пусковые Услуги и Innovative Space Logistics (ISL) объединяют усилия по запускам малых космических аппаратов типа CubeSat на солнечно-стационарную орбиту в рамках первой коммерческой миссии с космодрома Байконур во втором квартале 2020 года.

Цель подобной кооперации — в удовлетворении спроса современного рынка «кубсатов» на надёжные пусковые услуги по выгодной цене, объединении уникального опыта высокопрофессиональных команд двух компаний.

Для ее достижения было подписано соглашение об установке восьми контейнеров выведения Quadpack размерностью 12U, за интеграцию которых отвечает компания ISL. Контейнеры QuadPack, разработанные Innovative Solutions In Space — дочерней компанией ISL — известны во всем мире, благодаря успешной реализации десятков миссий, запускаемых на различных ракетах-носителях, включая «Союз-2», которая отличается высокой надежностью.

По словам генерального директора Главкосмос Пусковые Услуги Александра Серкина, запуски попутно выводимых полезных нагрузок представляют собой один из самых быстрорастущих рынков.

«Ракета-носитель „Союз-2“ с разгонным блоком „Фрегат“ идеально подходит для таких запусков. В рамках одной миссии разгонный блок может формировать 3 орбиты и обеспечить точное выведение всех типов космических аппаратов, что делает его уникальным для предоставления услуг заказчикам, которым требуется изменение высоты орбиты в процессе одного выведения», — отметил Александр Серкин.

Кроме того, объединение усилий Главкосмос Пусковые Услуги и Innovative Space Logistics принесет больше пользы заказчикам и предоставит им дополнительные возможности в части оптимизации услуг, графиков работы и логистики, добавил Александр Серкин. Поскольку обе компании действуют сообща в качестве эксклюзивных партнеров по запуску таких аппаратов на ракетах «Союз-2», заказчики могут обращаться с запросами как к ISL, так и Главкосмос Пусковые Услуги.

Первым клиентам, которые решат воспользоваться совместным предоставлением услуг компаниями Главкосмос Пусковые Услуги и Innovative Space Logistics, предлагаются специальные сниженные цены на запуск CubeSat в рамках первой коммерческой миссий на солнечно-стационарную орбиту по системе «Первым пришёл, первым получил услугу». О новой ценовой политике первым клиентам было объявлено на конференции по малым спутникам, недавно состоявшейся в Юте, США.

Чтобы сделать запрос и разместить заказ, зайдите в онлайн-калькулятор цен Главкосмос Пусковые Услуги на https://calc.gklaunch.ru/#/ и получите предложение в течение 1 рабочего дня или свяжитесь с ISL через https://www.isispace.nl/launch-services/.

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Главкосмос пусковые Услуги (GK) является коммерческим оператором уполномоченным заключать и исполнять контракты по предоставлению пусковых услуг с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов. Совместное предприятие Главкосмос Пусковые услуги создано 25 апреля 2017 г. Главкосмос (дочернее предприятие Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос) и Международная Космическая Компания «КОСМОТРАС».

Innovative Space Logistics (ISL) основана в 2009 году с целью координации всей пусковой деятельности компании Innovative Solutions in Space BV. Имея более чем десятилетний опыт работы, ISL является ведущим в мире поставщиком услуг по интеграции малых космических аппаратов. С момента проведения своей первой пусковой кампании в сентябре 2009 года компания обеспечила выведение на орбиту более 350 спутников. ISL специализируется исключительно на предоставлении своим заказчикам полного спектра услуг по интеграции космических аппаратов типа кубсат, наноспутников и микроспутников для выведения в космос на регулярной основе с использованием самых разных ракет-носителей. ISL гордится тем, что является мировым рекордсменом по количеству спутников, единовременно запущенных на ракетах семейства «Днепр», PSLV и «Союз».

Контейнеры семейства ISISPACE — включают в себя контейнеры QuadPack, DuoPackи ISIPOD и являются наиболее часто используемыми в мире контейнерами для запуска малых космических аппаратов типа «Кубсат». В контейнерах QuadPack, DuoPackи ISIPOD семейства ISISPACE, изготовленных «под ключ» компанией ISILaunchServices, или в нестандартных контейнерах, изготовленных по индивидуальному проекту, могут быть размещены любые типы космических аппаратов типа CubeSat или наноспутников размером от 1U до 16U, при этом заказанная компоновка и размеры контейнеров могут быть реализованы в короткие сроки. Летная история ISISPACE насчитывает запуск более 100 контейнеров с использованием различных ракет-носителей.

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