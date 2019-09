Premier: Cechą państw, które odniosły sukces jest współpraca rządu z przedsiębiorcami

Podkreślił, że rząd postawił na uczciwy model gospodarczy i wsparcie państwa poprzez z jednej strony rekomendację, z drugiej poprzez różnego rodzaju programy. Jak dodał, dlatego w polskim modelu gospodarczym, który założyliśmy mamy sprawiedliwość i równe warunki traktowania. Gratuluję wielkich sukcesów gospodarczych, które osiągacie. Dzięki Wam może nam zazdrościć cała Europa– powiedział premier zwracając się do przedsiębiorców. Kategoria Łódzkie – projekt przyszłości dedykowana była projektom, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mają wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki regionu łódzkiego. W kategorii Eksportowy Produkt Roku brane były pod uwagę mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w latach 2016-2018 z sukcesem eksportowali swoje produkty na rynki zagraniczne. Łódzkie- Edukacja dla Biznesu wyróżniała przedsiębiorców współpracujących z obszarem edukacji, którzy z własnych środków wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie województwa łódzkiego, organizując staże lub praktyki dla uczniów szkół wyższych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Nagroda publiczności Świadomi w biznesie trafiła do przedsiębiorcy, który w sposób szczególny pozytywnie oddziaływał na jakość życia w województwie łódzkim. Za całokształt działalności i wyjątkowe osiągnięcia Zarząd województwa łódzkiego przyznał też tytuł Najlepszej Firmy Roku Biznes na PLUS.

Source: President of Poland in Polish