В Московской области суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о взыскании с бывшего главы Клинского муниципального района и его близких лиц 9 млрд. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Клинский городской суд поддержал в полном объеме иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и его близких лиц, полученного из непредусмотренных законом источников.

В доход государства обращены 1 700 объектов недвижимости, 4 автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд рублей.

Российской Федерации возвращены значимые объекты социально-бытового и культурного назначения: здание кинотеатра «Мир», лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурно-исторический объект «Торговые ряды г. Клина», рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда.

Основанием для предъявления иска Генпрокуратурой России послужили обнаруженные факты вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына и активное способствование ее успешной реализации путем использования властных полномочий главы района. Наряду с этим были установлены данные о подконтрольных Постриганю лицах, которые в ходе прокурорско-следственной проверки подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов. Более того, Постригань оформлял и непосредственно на себя некотороые ликвидные активы, например, базу отдыха в Астрахани.

При подготовке иска была изучена информация налоговых, регистрационных органов Астраханской, Московской, Тверской областей, Краснодарского края, г. Москвы в отношении более чем 80 физических и юридических лиц.

Наряду с Александром Постриганем к участию в деле привлечены 25 ответчиков. В обоснование произведенных расходов адвокатами ответчиков были представлены договоры дарения сыну и племяннику Александра Постриганя. В частности, за 2007 год на сумму 250 млн рублей. В короткие сроки прокурором совместно с УФСБ России по Москве и Московской области установлено и доказано суду, что эти сделки носят фиктивный характер. Единственными дарителями являлись престарелые отец и мать супруги Постриганя – пенсионеры в возрасте более 80 лет. Судебное разбирательство в Клинском городском суде Московской области продолжалось в течение 3 месяцев.

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