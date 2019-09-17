В Новороссийске после вмешательства транспортной прокуратуры отменена плата за въезд на территорию морского порта

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Новороссийская транспортная прокуратура провела проверку правомерности взимания ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» платы за пропуск на территорию морского порта граждан и транспортных средств, в том числе для погрузочно-разгрузочной деятельности.

Установлено, что приказом директора общества за разовый проход или проезд в технологический сектор зоны транспортной безопасности предприятия взималась плата с физических лиц в размере 200 рублей, с владельцев автотранспорта – 500 рублей, постоянный пропуск сроком на 1 год физическим лицам обходился в 2400 рублей, владельцам автотранспорта в 36 тысяч рублей.

В качестве основания для взимания платы в приказе было указано необходимость соблюдения требований транспортной безопасности в соответствии с Правилами допуска на объекты транспортной инфраструктуры.

По смыслу указанных Правил, обязанность по организации порядка выдачи, учета, хранения, использования и уничтожения пропусков на объекты транспортной инфраструктуры возложена на Общество с целью обеспечения транспортной безопасности при осуществлении своей основной деятельности и соблюдения установленного нормативными актами пропускного режима и не является самостоятельным видом деятельности предприятия с целью извлечения прибыли.

Нормативными актами не предусмотрена возможность взимания платы за оформление постоянных или разовых пропусков.

Осуществление режима пропуска в морском порту является текущей работой Общества с целью обеспечения транспортной безопасности при осуществлении основного вида деятельности.

Поскольку необходимость оформления пропусков для прохода (проезда) пользователей услуг в порту и транспортных средств на территорию общества вытекает из возлагаемых на него в силу Закона публично-правовых обязанностей по обеспечению транспортной безопасности, соответственно взимание Обществом оплаты за организацию пропускного режима, оформление и выдачу пропусков для въезда (выезда) на территорию порта нарушает права и законные интересы неограниченного круга лиц, допуск которых на территорию порта и других лиц, оказывающих услуги на территории порта, фактически ограничен созданными условиями.

По протесту Новороссийской транспортной прокуратуры генеральным директором ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» указанный приказ отменен, пропуск на территорию порта в настоящее время осуществляется по пропускам, но бесплатно.

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