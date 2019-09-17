В ходе работы в Ростовской области И. Рукавишникова провела прием граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор взяла под контроль решение поднятых вопросов.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела прием граждан в г. Ростове-на-Дону.

Смотрите также

К сенатору поступили обращения, касающиеся работы правоохранительных органов, ЖКХ, получения гражданства РФ, инклюзивного образования, земельных правоотношений.

«На прием чаще всего идут с проблемами местного значения. Были заявители с вопросом перехода многоквартирного жилого дома от одной управляющей компании к другой — им также оказана правовая поддержка. Конечно, мы направим соответствующие запросы и постараемся решить вопрос по существу. Ведь работа представителей власти направлена на повышение качества жизни граждан», – подчеркнула Ирина Рукавишникова.

Мы направим соответствующие запросы и постараемся решить вопрос по существу

В ходе приема одно из обращений было решено положительно, еще два сенатор взяла под контроль, по остальным вопросам заявителям даны устные консультации.

MIL OSI