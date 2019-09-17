В Ярославской области прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенническом сбыте биологически-активных добавок и косметики на сумму 4 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель прокурора Ярославской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с августа 2016 года по декабрь 2017 год женщина выдавала себя за представителя организации, занимавшейся торговлей биологически-активными добавками и косметикой.

Для «закупки продукции» она занимала у своих знакомых денежные средства, обещая вернуть их с процентами за счет полученной от перепродажи прибыли. При этом она тратила деньги на собственные нужды.

В ряде случаев для предотвращения обращения потерпевших в правоохранительные органы пенсионерка возвращала часть долга, выплачивая его за счет денежных средств, привлеченных от других граждан.

В результате указанных действий причинен ущерб 10 потерпевшим на сумму около 4 млн. рублей.

Следует отметить, что преступление свершено в период рассмотрения в отношении злоумышленницы уголовного дела по обвинению ее в аналогичном мошенничестве на сумму 21 млн. рублей.

В декабре 2017 года приговором Красноперекопского районного суда г. Ярославля она осуждена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд г. Ярославля для рассмотрения по существу.

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