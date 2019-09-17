Г. Карелова: Впервые после принятия закона о социальном предпринимательстве будут объявлены лауреаты Премии «Импульс добра»

Source: Russia – Council of the Federation

17 октября 2019 года будут объявлены победители Премии «Импульс добра».

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области сообщила, что ровно месяц остался до торжественной церемонии объявления лауреатов Премии «Импульс добра».

Вице-спикер СФ напомнила, что Совет Федерации ежегодно поддерживает инициативу Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» по проведению премии «Импульс Добра».

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Среди победителей премии не только социальные предприниматели и представители общественных организаций, но также и руководители государственных структур, профильных ведомств, СМИ, образовательных учреждений, принимающие активное участие в развитии социального предпринимательства. За семь лет Премия была вручена 79 лауреатам из 17 регионов России.

За семь лет Премия была вручена 79 лауреатам из 17 регионов России

Галина Карелова подчеркнула, что в 2019 году проведение премии «Импульс добра» станет особенно знаковым событием, так как она впервые пройдет после принятия долгожданного всеми закона о социальном предпринимательстве. «За развитием социального предпринимательства будущее. Достижение целей национального развития — повышение благосостояния населения, увеличение продолжительности жизни, улучшение демографических показателей — невозможно без развития социальной сферы. Принятие закона о социальном предпринимательстве — это импульс развитию социально ориентированного бизнеса в России».

За развитием социального предпринимательства будущее

В 2019 году был установлен рекорд по числу поступивших в оргкомитет Премии заявок — 319 заявок, тогда как в прошлом году их было толь 230. Самым активным регионом по числу поданных заявок стал ХМАО – Югра – из региона поступило 54 заявки. Также среди лидеров – Москва (43 заявки), Московская область (25 заявок), Нижегородская область (24 заявки) и Санкт-Петербург (19 заявок).

«Очевидно, что в стране растет интерес к социальному предпринимательству, все больше активных и инициативных людей приходят с уникальными инновационными идеями в эту сферу. Убеждена, что социальные предприниматели способны быть катализаторами новых преобразований и трансформаций в социальной сфере», — отметила Галина Карелова.

Всего в этом году семь номинаций Премии: «За личный вклад в развитие социального предпринимательства», «За системный подход к социальному предпринимательству», «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства», «За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства», «За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации», «За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства», «Лучший стартап в сфере социального предпринимательства».

Мероприятие проводится ежегодно при поддержке Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства экономического развития РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, «Опора России», общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общественной палаты РФ и так далее.

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