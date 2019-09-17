Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал решение Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержать документ с учетом ряда замечаний.

Законопроект, дающий право регионам создавать медицинские вытрезвители, может быть доработан с учетом замечаний, высказанных Комиссией Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. Об этом сообщил председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области который является одним из авторов проекта закона.

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Правительственная Комиссия поддержала необходимость правового регулирования вопросов, связанных с организацией специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения. Вместе с тем, высказаны замечания о том, что в законопроекте требуется уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовые основания для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, и содержания в них таких лиц, а также определить виды помощи, которая будет там оказываться.

Кроме того, в отзыве Комиссии отмечается, что законопроект должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, так как предусмотренное инициативой закрепление за органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления новых полномочий может потребовать дополнительных расходов соответствующих бюджетов.

Валерий Рязанский напомнил, что с 2011 г. на федеральном уровне вытрезвителей не существует. Министерство внутренних дел РФ, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий. Однако упразднение медвытрезвителей негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. В стране возросло число правонарушений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений, которые совершались в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из‑за алкогольного опьянения.

По словам сенатора, в настоящее время речь идет о создании специализированных учреждений в регионах на базе муниципально-частного партнерства.

Валерий Рязанский отметил, что в ряде субъектов Федерации уже есть специализированные муниципальные и региональные учреждения по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Но процесс организации таких учреждений пока находится вне рамок законодательства.

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