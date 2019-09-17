И. Каграманян: Нацпроект «Здравоохранение» помогает улучшить качество работы больниц и поликлиник в Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии хирургического отделения ярославской больницы № 9.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе принял участие в открытии хирургического отделения ярославской больницы № 9 после капитального ремонта.

Средства на капремонт здания были выделены по поручению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области который лично проинспектировал проведенные работы и высоко оценил их качество.

В ходе мероприятия состоялся осмотр ординаторской, процедурной, палат и операционного блока. Дмитрий Миронов и Игорь Каграманян пообщались с коллективом медучреждения.

Больница № 9 — современное многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее круглосуточную специализированную медицинскую помощь

Сенатор отметил, что больница № 9 — современное многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее круглосуточную специализированную медицинскую помощь жителям Ярославля и других муниципальных образований области, а также амбулаторную помощь жителям крупнейшего района регионального центра.

По словам парламентария, важно сосредоточить свои усилия на дальнейшем развитии поликлинической службы. В структуру учреждения входят четыре поликлиники и стационар, развернут дневной стационар на 124 койки.

«Президент Российской Федерации ставит перед нами задачу совершенствования работы первичного медицинского звена. В поликлиниках должны быть созданы все условия, отвечающие стандартам современной медицины», — сказал Игорь Каграманян.

Он подчеркнул, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Ярославскую область поступают средства, которые помогут усилить не только стационарные службы, но и первичное амбулаторное звено.

В ходе беседы также был затронут вопрос кадрового дефицита в сфере здравоохранения. Глава региона рассказал, что правительство области занимается решением этой проблемы. В настоящее время реализуется программа целевого обучения в Ярославском медицинском университете. После окончания вуза молодые специалисты придут на работу в медучреждения.

Также разработана и утверждена региональная целевая программа до 2022 г., в рамках которой врачи, начавшие работать в сельской местности, получают единовременные денежные компенсации. Помимо этого, для молодых медиков предусмотрены ежемесячные доплаты.

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